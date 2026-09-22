트리니티항공, 추석 연휴 '특별수송대책본부' 24시간 운영

AI 핵심 요약beta
- 트리니티항공이 22일 추석 연휴 특별수송대책본부를 가동했다.
- 오는 27일까지 24시간 운영하며 운항 상황을 실시간 점검했다.
- 리브랜딩 첫 명절에 사명·수속 안내를 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 트리니티항공이 추석 연휴를 맞아 항공 수요 증가와 공항 혼잡에 대응하기 위해 특별수송대책본부를 운영한다.
트리니티항공은 오는 27일까지 특별수송대책본부를 24시간 운영한다고 22일 밝혔다.
특별수송대책본부에는 종합통제와 안전보안, 국내외 공항 지점 등 유관 부서가 참여한다. 종합통제를 중심으로 국내외 공항과 항공기 운항 상황을 실시간으로 모니터링하고 비정상 상황 발생 시 초기 대응과 운항 정보 공유에 나선다.
안전운항을 위한 관리·감독도 강화한다. 관련 규정 준수 여부를 점검하고 운항 과정에서 발생할 수 있는 상황에 대비한 대응 체계를 살필 예정이다. 악기상 예보 시에는 기상 상황을 지속적으로 확인해 운항 안전성을 우선적으로 판단한다.
공항 혼잡에 대비해 현장 인력도 탄력적으로 배치한다. 탑승 수속과 출국장 등 주요 동선의 승객 안전 관리를 강화하고 현장 상황에 신속히 대응할 수 있도록 유관기관과 협업 체계도 점검한다.
고객의 공항 이용 편의를 높이기 위한 안내도 확대한다. 홈페이지와 모바일 앱 등을 통해 온라인 체크인과 모바일 탑승권 이용 방법을 안내하고 인천국제공항 스마트패스와 셀프백드랍 등 자동화 서비스 관련 정보도 제공한다.
특히 이번 추석은 리브랜딩 이후 처음 맞는 명절인 만큼 사명 변경과 탑승 수속 관련 안내를 강화해 현장 혼선을 줄인다는 방침이다. 관련 정보는 알림톡과 현장 직원을 통해 안내한다.
트리니티항공은 노선에 따라 출발 24시간 전부터 홈페이지와 모바일 웹·앱에서 온라인 체크인 서비스를 제공하고 있다. 체크인 이후 앱에서 탑승권을 확인할 수 있는 간편 탑승권 기능도 운영 중이다.
트리니티항공 관계자는 "리브랜딩 이후 처음 맞는 명절인 만큼 고객들이 혼선 없이 안전하고 편안하게 이동할 수 있도록 현장 대응 전반을 점검하고 있다"며 "연휴 기간 고객 불편을 최소화할 수 있도록 대비를 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com