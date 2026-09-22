LG에너지솔루션, 엔비디아 AI 팩토리 생태계 합류

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'DSX 레디' BESS 파트너 선정…북미 AI 데이터센터 ESS 공략 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG에너지솔루션이 국내 배터리 기업 가운데 유일하게 엔비디아의 차세대 인공지능(AI) 팩토리 생태계에 합류했다. 북미 현지 생산능력과 시스템통합(SI) 역량을 앞세워 AI 데이터센터용 에너지저장장치(ESS) 사업 확대에 나선다.

LG에너지솔루션은 엔비디아가 처음 선보인 'DSX 레디(DSX Ready)'의 배터리에너지저장장치(BESS) 기업으로 선정됐다고 22일 밝혔다.

엔비디아 DSX 레디에 합류한 LG에너지솔루션 제품.[사진=LG에너지솔루션]

DSX 레디 BESS 파트너로 선정된 기업은 전 세계 3곳으로, 국내 배터리 기업 중에서는 LG에너지솔루션이 유일하다.

DSX 레디는 엔비디아가 AI 팩토리의 설계부터 구축·운영까지 통합·최적화하기 위해 마련한 자격 프로그램이다. 엔비디아가 정한 기술·성능 요건을 충족한 제품과 솔루션이 대상이다.

LG에너지솔루션은 고용량 리튬인산철(LFP) 배터리 기반 'JF2 AC Link' 제품으로 AC 에너지저장솔루션 부문의 DSX 레디 요건을 충족했다.

JF2 AC Link는 LFP 배터리를 적용해 안전성과 에너지 효율, 수명을 높이고 모듈형 설계를 통해 데이터센터 규모 확대에 맞춰 설비를 유연하게 확장할 수 있도록 한 제품이다.

AI 서버의 급격한 전력 사용량 변화에 맞춰 충·방전을 제어하는 'AI 부하 평준화'와 전력망 전압 변화에도 안정적으로 전력을 공급하는 '전압 유지' 기능도 갖췄다. 계통 형성 기술을 통해 전력망이 불안정한 상황에서도 데이터센터의 전력 공급 안정성을 높일 수 있다는 설명이다.

LG에너지솔루션은 북미 현지 생산 역량도 경쟁력으로 내세우고 있다. 현재 북미에서 5개의 ESS 생산거점을 운영하며 셀부터 팩, 링크까지 ESS 제품을 현지에서 생산하고 있다. 올해 말까지 북미 ESS 생산능력을 50GWh 이상으로 확대한다는 계획이다.

미국 내 ESS SI 법인 버테크(Vertech)를 통해 배터리 설계와 운영, 유지보수까지 아우르는 통합 솔루션도 제공하고 있다.

LG에너지솔루션은 DSX 레디 합류를 계기로 빠르게 성장하는 북미 AI 데이터센터용 ESS 시장에서 신규 수주를 확대한다는 방침이다.

블룸버그 뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면 미국 데이터센터 전력 소비량은 지난해 180TWh에서 2030년 391TWh로 두 배 이상 늘어날 전망이다.

LG에너지솔루션은 지난 5월 미국 유틸리티 기업 DTE에너지와 총 6GWh 규모의 ESS 배터리 공급계약을 체결했으며, 7월에는 구글·사이프레스 크릭 에너지의 태양광·ESS 프로젝트에 배터리를 공급한다고 발표했다.

강창범 LG에너지솔루션 ESS전지사업부 전무는 "엔비디아가 처음 선보이는 DSX 레디에 파트너로 합류한 것은 AI 데이터센터에 최적화된 제품 경쟁력을 입증한 결과"라며 "현지 생산 역량과 기술력을 바탕으로 AI 인프라 사업 영역을 확대하고 성장을 가속화하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com