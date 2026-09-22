소상공인 지원 기준 바뀐다…매출·근로소득·비용까지 종합 판단

22일 '소상공인기본법' 개정안 국무회의 의결

국세청·고용부 자료 요청 근거 마련

다중사업자·고소득 부업자 식별 정교화

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 소상공인 지원 대상을 선정할 때 매출액뿐 아니라 사업·근로소득과 매출원가, 판매비·관리비 등도 함께 살펴볼 수 있도록 관련 데이터를 통합한다. 여러 점포를 운영하는 사업자에 대한 중복 지원을 줄이고 실제 소득이 낮은 영세 자영업자를 보다 정확하게 선별하기 위한 조치다.

중소벤처기업부는 이 같은 내용의 '소상공인기본법' 일부개정안이 22일 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다.

그동안 중기부는 법상 소상공인 기준에 따라 사업장별 매출액과 상시근로자 수를 중심으로 정책 대상을 파악해 왔다. 이 때문에 같은 대표자가 여러 무인점포를 운영하는 다중사업자가 각 점포별로 지원받거나, 고액 연봉을 받는 직장인이 부업으로 스마트스토어를 운영하면서 소상공인 지원 대상에 포함될 가능성이 있다는 지적이 제기됐다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부]

매출 규모만으로는 사업자의 실제 경영 여건을 파악하기 어렵다는 한계도 있었다. 매출이 같더라도 원가와 임차료, 인건비 등 비용 구조에 따라 실제 소득에는 큰 차이가 날 수 있기 때문이다.

이번 개정안은 중기부가 소상공인 정책 수립과 지원사업 추진에 필요한 정보를 국세청과 고용노동부에 요청할 수 있는 법적 근거를 담았다.

이에 따라 중기부는 기존에 제공받던 매출액 외에도 사업소득과 근로소득, 매출원가, 판매비·관리비 등 소득·비용 관련 자료를 확보할 수 있게 된다. 이를 통해 다중사업자와 부업사업자 여부를 반영한 자영업자 규모를 산출하고, 이 가운데 실제 소득이 낮아 정부 지원이 필요한 영세 자영업자를 선별한다는 계획이다.

확보한 자료는 소상공인 연구·지원 업무를 담당하는 중기부 산하기관에 위탁해 처리할 수 있도록 했다. 과세정보를 취급하는 업무의 특성을 고려해 위탁기관 임직원은 해당 업무를 수행할 때 형법상 공무원으로 간주돼 관련 규정을 적용받는다.

이병권 중기부 2차관은 "이번 법 개정을 통해 사업자 중심 지원으로 발생했던 중복 지원 문제를 근본적으로 해소할 수 있을 것"이라며 "실질적으로 지원이 필요한 영세 소상공인에게 정부 예산이 촘촘하고 두텁게 지원되도록 하겠다"고 밝혔다.

이어 "다양한 기관과 협업해 분산된 소상공인 데이터를 하나로 연결하고 소상공인 정책을 지속적으로 고도화해 나가겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com