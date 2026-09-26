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[현장 인터뷰] 삼성화재 부용찬 "배구는 애증, 그래도 내 손으로 먼저 놓고 싶지 않다"

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  • 부용찬이 2026일 삼성화재로 돌아와 주장이 됐다.
  • 그는 OK저축은행을 떠나 8년 만의 친정 복귀를 택했다.
  • 틸리카이넨 감독에게 배우며 지도자 길도 준비했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[용인=뉴스핌] 남정훈 기자 = 배구를 시작한 뒤 수없이 웃고 울었다. 어느덧 30대 후반이 됐지만 베테랑 리베로 부용찬에게 배구는 여전히 쉽게 놓을 수 없는 '애증의 존재'다.

부용찬은 2026-2027시즌을 앞두고 또 한 번의 변화를 맞았다. 7년 동안 몸담았던 OK저축은행을 떠나 8년 만에 삼성화재로 돌아왔다. 새로운 팀에서는 주장 완장까지 찼다.

[용인=뉴스핌] 8년 만에 삼성화재로 돌아온 부용찬이 경기도 용인에 위치한 삼성 트레이닝 센터에서 인터뷰 후 사진을 찍기 위해 포즈를 취하고 있다. [사진 = 남정훈 기자] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

지난 시즌까지 부용찬은 OK저축은행의 베테랑이자 주장이었다. OK저축은행은 2025-2026시즌을 앞두고 안산을 떠나 부산에 새 둥지를 틀었다. 부용찬은 선수단을 이끌며 새로운 연고지에서 맞는 첫 시즌을 함께했다. OK저축은행은 정규리그 17승 19패, 승점 50으로 6위에 머물러 봄배구 진출에는 실패했다.

성적에는 아쉬움이 남았지만 부용찬 개인에게는 쉽게 잊을 수 없는 한 해였다. 부용찬은 "OK에 오래 있었는데 부산으로 연고지를 옮긴 첫해였다"라며 "개인적으로 부산의 열기를 느낄 수 있었던 게 제 선수 생활을 통틀어서도 큰 행운이었다고 생각한다"라고 돌아봤다.

하지만 부산에서의 동행은 한 시즌 만에 끝났다. 시즌 종료 후 부용찬은 트레이드로 삼성화재 유니폼을 입었다. 오랜 시간을 함께한 팀과 갑작스럽게 헤어져야 했다. 처음 떠오른 것은 함께했던 팬들과의 추억이었다.

동시에 새로운 기회라는 생각도 들었다. 특히 부용찬의 마음을 움직인 것은 토미 틸리카이넨 감독이었다. 단순히 선수 생활을 이어가기 위한 이적이 아니었다. 현역 은퇴 후 지도자의 길을 생각하고 있는 부용찬에게 새로운 배구를 배울 수 있는 기회이기도 했다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재 시절 부용찬. [사진 = KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

부용찬은 "앞으로의 커리어에서는 큰 기회라고 생각했다. 가장 큰 것은 토미 감독님을 통해 배울 게 정말 많다는 생각이었다. 선수로서도 배우겠지만 나중에 저도 지도자의 길을 걷고 싶은 사람으로서 많은 것을 배우러 간다는 생각으로 왔다"고 설명했다.

더구나 삼성화재는 낯선 팀도 아니었다. 부용찬은 2011-2012시즌부터 2017-2018시즌까지 삼성화재에서 뛰었다. 8년 만에 돌아온 친정의 체육관은 익숙했지만, 분위기는 전혀 달라져 있었다.

과거의 삼성화재를 떠올리면 가장 먼저 생각나는 단어는 '무거움'이었다. 부용찬은 "예전에는 되게 삭막했다. 체육관 분위기도 무거웠고, 가끔은 체육관에 나오는 게 두려울 정도로 강한 훈련을 했다"라고 말했다.

지금은 정반대다. 밝은 분위기 속에서 선수들이 적극적으로 소통한다. 훈련에서도 공을 다루는 것 자체를 즐기고 자신 있게 플레이하도록 유도한다. 부용찬은 달라진 모습을 보며 세대의 변화까지 실감하고 있다.

8년이라는 시간 동안 삼성화재만 달라진 것은 아니다. 부용찬 역시 달라졌다. 젊은 시절에는 자신의 경기력과 주전 경쟁이 우선이었다면, 이제는 코트에서 어떤 태도로 행동해야 하는지 스스로 명확한 기준을 세울 수 있는 선수가 됐다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재 시절 부용찬. [사진 = KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

그 변화는 주전 경쟁을 바라보는 시선에서도 드러난다. 부용찬은 "20대 때 주전 경쟁은 내 자신을 먼저 생각할 수밖에 없었다. 지금은 경쟁 속에서도 팀을 생각한다. 경쟁은 기본이지만 내가 팀에 어떤 도움이 되고 어떤 플러스 요인이 되느냐가 더 중요해졌다"라고 밝혔다.

그렇다고 경쟁을 내려놓은 것은 아니다. 삼성화재에도 재능 있는 후배들이 있다. 부용찬은 주장이라는 이유로 경쟁에서 한발 물러설 생각이 없다. 오히려 뒤처지지 않기 위해 더 노력해야 한다고 강조한다.

주장으로서의 리더십도 거창하지 않다. 동료보다 한발 더 뛰고, 한 번 더 소리를 지르는 것이 부용찬이 생각하는 리더의 모습이다. 특히 코트 안에서는 선수 모두가 '싸움닭'이 되기를 원한다. 그는 "제가 후배들에게 윽박지른다고 기죽지 않았으면 좋겠다. 후배들도 저한테 윽박질러줬으면 한다. 감정이 섞인 싸움이 아니라 서로 잘되자는 의미에서 코트 안에서는 싸웠으면 좋겠다"라고 목소리를 높였다.

세대 차이 때문에 후배들에게 말을 건넬 때 눈치를 보게 되는 순간도 있다. 그래도 필요한 이야기는 피하지 않는다. 자신이 먼저 후배에게 다가가고 후배 역시 자신에게 편하게 이야기할 수 있는 관계를 만드는 게 목표다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재 시절 부용찬. [사진 = KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

이번 비시즌에는 선수 부용찬에게도 새로운 공부가 이어지고 있다. 틸리카이넨 감독의 배구는 스피드만 강조하지 않는다. 선수들이 랠리 중 끊임없이 생각하고 선택하기를 요구한다. 콜 사인과 적극적인 움직임도 중요하게 본다.

리베로에게도 새로운 기준이 생겼다. 대표적인 것이 리시브다. 완벽하게 세터 머리 위로 보내는 것만을 정답으로 삼지 않는다. 강한 서브를 억지로 정확하게 받으려다 상대 코트로 넘어가는 오버 패스를 만드는 것보다 일단 자신의 코트 안으로 높게 띄워 다음 플레이 기회를 확보하는 게 중요하다는 것이다.

부용찬은 "감독님이 확률적인 부분을 많이 생각하신다"라며 "오버 패스는 서브 에이스를 주는 것과 같다고 한다. 정확하지 않더라도 우리 코트에 띄워놓으면 다시 만들어갈 수 있다는 철학"이라고 설명했다.

프로에서 오랫동안 뛰어온 베테랑에게도 새로운 배구는 또 다른 성장의 기회가 되고 있다. 그는 "지금까지 배우지 못했던 포지셔닝이나 마인드셋을 계속 새롭게 배우고 있다. 저도 계속 성장하고 있다는 생각이 든다"라고 말했다.

몸과의 싸움도 계속된다. 20대에는 팀에서 시키는 훈련만 따라가도 충분했다. 이제는 자신의 몸에 무엇이 필요한지 직접 판단한다. 훈련 전후 스트레칭부터 별도의 보강 운동, 훈련이 끝난 뒤 쿨다운까지 스스로 챙긴다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재 시절 부용찬. [사진 = KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

훈련 자체에서는 젊은 선수들에게 크게 밀린다는 생각이 없다. 차이를 느끼는 것은 그 다음이다. 하루의 피로가 사라지는 속도가 예전 같지 않다. 그렇기에 운동만큼 회복도 훈련의 일부가 됐다.

그렇게 부용찬은 다시 한 시즌을 준비한다. 새 시즌 개인적인 목표는 거창하지 않다. '전 경기 출전'이다. 경쟁에서 살아남아야 하고 부상도 피해야 한다. 30대 후반의 리베로에게 한 시즌 모든 경기에 나선다는 것이 결코 쉬운 목표가 아니라는 사실을 누구보다 잘 알고 있다.

그럼에도 아직 끝을 정하지 않았다. 부용찬은 "배구는 애증의 관계인 것 같다. 좋기도 하고 안 될 때는 정말 원망스럽기도 한다. 그런데 배구를 떼어놓을 수는 없는 것 같다"라고 웃으며 말했다.

그래서 자신의 손으로 먼저 배구를 내려놓고 싶지는 않다. 부용찬은 "팀이 더 이상 저를 필요로 하지 않고 저를 찾지 않을 때까지는 이걸 꼭 쥐고 가고 싶다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 삼성화재 시절 부용찬. [사진 = KOVO] 2026.09.21 wcn05002@newspim.com

언젠가 코트를 떠난 뒤 어떤 선수로 기억되고 싶은지도 분명하다. 화려한 기록보다 항상 파이팅이 넘쳤던 선수, 자신보다 팀을 먼저 생각했던 선수, 그리고 팀 분위기를 살리기 위해 가장 앞에서 애썼던 선수다.

8년 만에 돌아온 삼성화재에서 부용찬은 과거를 추억하는 데 머물지 않는다. 후배들과 다시 경쟁하고, 새로운 감독에게 새로운 배구를 배우며, 훗날 지도자가 될 자신을 준비한다.

"배구가 자신을 필요로 하는 동안 먼저 손을 놓지 않겠다"는 베테랑 부용찬의 경쟁은 아직 끝나지 않았다.

wcn05002@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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