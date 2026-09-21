의왕시의회, 추석 맞아 복지시설·전통시장 방문...위문·애로사항 청취

AI 핵심 요약beta
- 의왕시의회가 21일 복지시설과 전통시장을 찾았다.
- 의원 전원은 노인요양원에 위문품을 전달하고 간담회를 열었다.
- 도깨비시장서 장보기 행사에 동참해 상권 회복책을 논의했다.
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시의회는 추석 명절을 앞둔 21일 관내 사회복지시설과 전통시장을 찾아 소외계층을 위문하고 소상공인들을 격려하는 민생 현장 활동을 펼쳤다고 밝혔다.
이날 현장 방문에는 서창수 의장을 비롯한 의왕시의회 의원 전원과 의회사무과 직원들이 참석했다.
의원들은 먼저 건강누리의왕시립노인요양원(시설장 윤정오)을 찾아 시설 이용자와 종사자들에게 위문품을 전달하며 격려했다. 이어 시설 관계자들과 간담회를 열고 요양원 운영 과정에서의 애로사항과 지원 건의사항을 청취했다.
이어 관내 유일한 전통시장인 의왕도깨비시장(상인회장 박용술)을 방문해 추석 명절 장보기 행사에 직접 동참했다. 의원들은 시장 곳곳을 돌며 상인들과 인사를 나누고 물품을 직접 구매하는 한편 경기 침체로 어려움을 겪는 상인들의 애로사항을 확인했다.
아울러 상인회 관계자들과의 현장 간담회를 통해 전통시장 활성화 방안을 논의하고 지역 상권 회복을 위한 의회 차원의 지원책을 다각도로 모색했다.
서창수 의장은 "어려운 이웃과 소상공인들을 직접 만나 현장의 생생한 목소리를 들을 수 있어 뜻깊었다"며 "의회의 작은 관심과 정성이 복지시설 이용자들에게는 따뜻한 위로가 되고 전통시장 상인들에게는 실질적인 힘이 되길 바란다"고 강조했다.
1141world@newspim.com