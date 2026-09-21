경기도·경기관광공사 '평화누리 피크닉 페스티벌' 성황리 종료

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 18일부터 20일까지 2026 평화누리 피크닉 페스티벌을 열었다.
- 행사는 파주 임진각서 1만2000여 명을 모으며 성황리에 끝났다.
- 공연과 캠핑, 웰니스로 구성됐고 10월 GHOST 페스티벌도 예고했다.
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넬·10CM·선우정아·민우혁 등 가을밤 수놓아...스페셜존 지정좌석제로 안전 강화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 주최하고 경기관광공사가 주관한 경기도 문화사계 '가을' 프로그램 '2026 평화누리 피크닉 페스티벌'이 1만 2000여 명의 관람객을 끌어모으며 성황리에 막을 내렸다.
21일 공사에 따르면 지난 18일부터 20일까지 사흘간 파주 임진각 평화누리 일원에서 열린 이번 행사는 감성적인 음악 공연과 캠핑, 웰니스 프로그램이 결합한 종합 문화 축제로 펼쳐졌다.
행사 첫날인 18일에는 평화누리 캠핑장에서 어쿠스틱 버스킹 공연이 진행됐으며 19일과 20일 아침에는 잔디밭 요가와 싱잉볼 명상 등 웰니스 프로그램이 운영돼 방문객들에게 휴식을 선사했다. 현장 곳곳에는 감성 포토존과 DMZ 홍보관 등 다채로운 부대 부스가 마련됐다.
페스티벌의 메인 행사인 19일 라이브 콘서트에서는 뮤지컬 배우 민우혁을 비롯해 모던록 밴드 넬(NELL), 10CM, 선우정아 등 최정상급 뮤지션들이 출격해 평화누리의 가을밤을 수놓았다. 특히 올해 새롭게 선보인 '평화 스페셜 스테이지'가 관객들의 큰 호응을 얻었다.
또한 조직위는 관람 편의와 현장 안전을 위해 무대 전면 '스페셜존'을 지정 좌석제로 운영하는 등 질서 정연한 관람 환경을 조성해 관람객 만족도를 높였다.
경기관광공사 관계자는 "DMZ라는 상징적 공간에서 피크닉의 여유와 평화의 가치를 온전히 결합한 소중한 시간이었다"며 "오는 10월 9일부터 11일까지 임진각 평화누리 야외공연장에서 한류 OST를 주제로 한 'GHOST 페스티벌'이 개최될 예정이니 많은 관심을 부탁드린다"고 전했다.
1141world@newspim.com