수원군공항이전 시민협의회, 화성 시민단체와 공항추진 필요성 공유

AI 핵심 요약beta
- 시민협의회가 21일 화성통합국제공항 세미나에 참석했다
- 화성 화옹지구 서부발전협의회가 추진 필요성을 공유했다
- 200여 명이 모여 공항 추진과 지역 상생을 논의했다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원군공항이전 및 경기통합국제공항 추진 시민협의회(시민협의회)는 화성 화옹지구 서부발전협의회가 주최한 세미나에 참석해 화성통합국제공항 추진 필요성을 공유하면서 화성시민과의 소통의 계기를 마련했다고 21일 밝혔다.
화성 화옹지구 서부발전협의회는 '화성통합국제공항 발전 세미나'를 개최했다.
행사에는 화성시민과 수원․화성 시민단체 관계자 등 200여 명이 참석했으며 시민협의회도 함께 자리했다.
이번 세미나는 화성통합국제공항 추진 필요성과 향후 발전 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
특히 시민협의회는 화성 지역 시민단체와의 교류를 바탕으로 공항 추진에 대한 공감대를 형성하고 지역 상생 방안을 모색했다.
행사는 시민협의회 회장 및 화성시 4대 권역 주민대표 축사를 시작으로 국제공항의 국내외 성공 사례 강연, 유치 선언서 낭독 및 결의 퍼포먼스 순으로 진행됐다.
강연에서는 공항 건설이 지역경제 활성화, 교통 인프라 확충, 경기 서남부권 균형발전 등에 미칠 영향을 다뤘다. 이어 공항 건설 선언서 낭독과 결의문 구호 제창을 통해 화성통합국제공항 추진에 대한 시민들의 염원을 결집했다.
조철상 시민협의회장은 "이번 세미나와 결의대회를 통해 공항 추진과 지역 발전 방향에 대한 다양한 의견을 들을 수 있었고 특히 수원시와 화성시가 상생할 수 있는 방안을 함께 고민할 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 지역 간 상생과 시민사회 차원의 소통이 지속되길 기대한다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com