용인특례시의회, 추석맞이 전통시장 장보기·사회복지시설 물품 전달

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시의회가 21일 추석 앞두고 장보기를 했다.
- 의원들은 용인중앙시장에서 성수품을 사며 상인을 격려했다.
- 새희망지역아동센터 등 3곳에 위문물품을 전달했다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회는 21일 추석 명절을 앞두고 전통시장 활성화와 지역사회 나눔을 실천하기 위해 용인중앙시장에서 장보기를 실시하고 지역 내 사회복지시설 3개소에 위문물품을 전달했다고 밝혔다.
이날 행사에는 장정순 의장을 비롯한 의원들이 참여해 용인중앙시장에서 추석 명절 성수품과 먹거리를 직접 구매하며 상인들을 격려하고 전통시장 이용 활성화에 힘을 보탰다.
의원들이 시장에서 구매한 물품은 추석 명절을 맞아 지역 내 사회복지시설에 전달할 위문물품으로 마련됐다.
의원들은 장보기를 마친 뒤 처인구 새희망지역아동센터(지역아동센터), 기흥구 신갈푸른학교(지역아동센터), 수지구 수지장애인복지관(장애인시설)을 방문해 시설 운영에 필요한 쌀, 의자, 매트 등과 함께 전통시장에서 마련한 떡, 과일, 한과 등을 전달하며 따뜻한 명절을 보내기를 기원했다.
장정순 의장은 '추석을 앞두고 전통시장을 찾아 상인 여러분께 조금이나마 힘을 보태고 지역의 이웃들과 따뜻한 마음을 나눌 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "의회는 앞으로도 지역경제에 활력을 더하고 도움이 필요한 이웃을 살피는 나눔과 봉사 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
한편 용인특례시의회는 매년 명절을 앞두고 지역 사회복지시설을 방문해 위문물품을 전달하는 등 지역사회와 함께하는 나눔을 실천하고 있다.
seraro@newspim.com