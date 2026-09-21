이상일 용인특례시장, 추석 앞두고 군부대·소방서 위문

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"안보·안전 지탱하는 든든한 버팀목"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 추석 연휴를 앞둔 21일 지상작전사령부와 육군동원전력사령부, 제55보병사단, 용인소방서를 잇따라 방문해 군 장병과 소방대원들을 격려하고 감사의 뜻을 전했다.

이 시장은 매년 설과 추석 명절을 앞두고 지역 내 군부대와 소방서를 찾아 국가 안보와 시민 안전을 위해 헌신하는 장병·소방대원들의 노고를 살피고 위문을 이어오고 있다.

21일 이상일 용인특례시장이 추석을 앞두고 지상작전사령부를 찾아 군과 시의 상생 방안를 논의했다.[사진=용인시]

이날 용인시에 따르면 이 시장이 가장 먼저 찾은 곳은 지상작전사령부였다. 이 시장은 이상렬 대장 등 지상작전사령부 관계자들을 만나 국방 현안과 지역 발전 방향, 군과 지방자치단체 간 상생 방안 등을 논의했다.

이 시장은 이 자리에서 "시민들이 평온한 일상을 누릴 수 있는 것은 보이지 않는 곳에서 국가 안보를 지키는 군 장병들의 헌신이 있기 때문"이라며 "국방은 공기와 같아서 평소에는 그 중요성을 크게 느끼지 못할 수 있지만 국가와 국민의 안전을 지탱하는 매우 중요한 기반"이라고 강조했다.

또 "용인에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 대규모 투자를 진행하고 있고 이를 중심으로 반도체 소재·부품·장비·설계 기업들도 속속 들어오고 있다"며 "인구가 늘고 도시가 빠르게 성장하는 만큼 교통망 등 기반시설 확충에도 많은 투자를 하고 있다"고 설명했다.

이어 "앞으로도 지상작전사령부를 비롯한 지역 군부대와 긴밀히 소통하면서 상생할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이상렬 대장은 빠르게 발전하고 있는 용인시의 변화에 기대감을 나타내며 "앞으로도 지역사회와 잘 협력해 나가겠다"며 "시에서도 군에 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 화답했다.

21일 이상일 용인특례시장이 추석을 앞두고 육군동원전력사령부를 방문해 시와 군 협력 방안에 대해 논의했다.[사진=용인시]

이 시장은 이어 육군동원전력사령부를 방문해 김관수 소장 등 관계자들과 만나 사령부 운영 전반을 점검하고 애로사항을 청취했다.

이 시장은 "육군동원전력사령부는 유사시 국가 방위를 위해 중요한 역할을 하는 우리 국방의 든든한 버팀목"이라며 "용인에 중요한 군부대들이 자리 잡고 있는 만큼 시도 군과 긴밀하게 소통하면서 필요한 부분에 대해 협력하겠다"고 밝혔다.

김관수 소장은 "용인시가 점점 더 커지고 반도체 산업도 잘 추진되면서 앞으로 더욱 발전할 것으로 기대한다"며 "육군동원전력사령부도 시와 지속적으로 소통하고 협력해 나가겠다"고 말했다.

제55보병사단을 찾은 일정에서는 예민철 소장 등 군 관계자들과 만나 장병들을 위문하고 지역 현안을 논의했다.

21일 이상일 용인특례시장이 제55보병사단을 찾아 시와 군 협력 방안에 대한 의견을 나눴다.[사진=용인시]

예 소장은 오는 10월 튀르키예군의 한국전쟁 참전을 기념하는 행사를 앞두고 처인구 마성리 '튀르키예군 참전기념비' 주변 환경 정비가 필요하다고 설명하며 시의 협조를 요청했다.

이 시장은 현장에서 바로 시 담당자에게 전화해 참전기념비 주변 정비 상황을 점검했다.

그는 행사 전까지 벌초 등 조경 작업을 마무리하고, 행사에 필요한 이동식 화장실도 계획된 일정에 맞춰 설치될 수 있도록 관계자들에게 당부했다.

이 시장은 "한국전쟁 당시 대한민국의 자유를 지키기 위해 싸운 튀르키예 참전용사들의 희생과 헌신을 기리는 뜻깊은 행사인 만큼 방문객들이 불편함 없이 행사를 치를 수 있도록 잘 준비해 달라"고 말했다.

21일 이상일 용인특례시장이 추석을 앞두고 용인소방서를 찾아 소방대원들의 노고에 감사를 표했다.[사진=용인시]

마지막으로 이 시장은 용인소방서를 방문해 각 부서를 둘러보며 소방공무원과 의용소방대원들을 격려했다.

추석 연휴에도 시민 안전을 위해 비상 근무에 나서는 소방대원들에게 감사 인사를 전하고 길영관 용인소방서장과 소방 현장의 고충, 근무 여건 개선 방안 등에 대해서도 의견을 나눴다.

이 시장은 "화재와 구조·구급은 물론 각종 생활안전 신고에 이르기까지 시민의 안전과 생명을 지키기 위해 현장에서 애쓰는 소방대원과 의용소방대원들께 감사드린다"며 "특히 명절 연휴에도 시민의 안전을 위해 근무해야 하는 만큼 건강과 안전에 각별히 유의해 주시기 바란다"고 말했다.

이 시장은 이번 방문과 관련해 "시민 안전과 생명을 지키기 위해 늘 헌신하는 군 장병과 소방대원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 군·소방과 긴밀히 소통하며 협력해 나가겠다"고 덧붙였다.

seraro@newspim.com