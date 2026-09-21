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이상일 용인특례시장, 추석 앞두고 군부대·소방서 위문

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  • 이상일 용인시장이 21일 군부대와 소방서를 방문했다.
  • 국가 안보와 시민 안전에 헌신한 장병·대원을 격려했다.
  • 군·소방과 소통하며 상생 협력을 다짐했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"안보·안전 지탱하는 든든한 버팀목"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장이 추석 연휴를 앞둔 21일 지상작전사령부와 육군동원전력사령부, 제55보병사단, 용인소방서를 잇따라 방문해 군 장병과 소방대원들을 격려하고 감사의 뜻을 전했다.

이 시장은 매년 설과 추석 명절을 앞두고 지역 내 군부대와 소방서를 찾아 국가 안보와 시민 안전을 위해 헌신하는 장병·소방대원들의 노고를 살피고 위문을 이어오고 있다.

21일 이상일 용인특례시장이 추석을 앞두고 지상작전사령부를 찾아 군과 시의 상생 방안를 논의했다.[사진=용인시]

이날 용인시에 따르면 이 시장이 가장 먼저 찾은 곳은 지상작전사령부였다. 이 시장은 이상렬 대장 등 지상작전사령부 관계자들을 만나 국방 현안과 지역 발전 방향, 군과 지방자치단체 간 상생 방안 등을 논의했다.

이 시장은 이 자리에서 "시민들이 평온한 일상을 누릴 수 있는 것은 보이지 않는 곳에서 국가 안보를 지키는 군 장병들의 헌신이 있기 때문"이라며 "국방은 공기와 같아서 평소에는 그 중요성을 크게 느끼지 못할 수 있지만 국가와 국민의 안전을 지탱하는 매우 중요한 기반"이라고 강조했다.

또 "용인에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 대규모 투자를 진행하고 있고 이를 중심으로 반도체 소재·부품·장비·설계 기업들도 속속 들어오고 있다"며 "인구가 늘고 도시가 빠르게 성장하는 만큼 교통망 등 기반시설 확충에도 많은 투자를 하고 있다"고 설명했다.

이어 "앞으로도 지상작전사령부를 비롯한 지역 군부대와 긴밀히 소통하면서 상생할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

이상렬 대장은 빠르게 발전하고 있는 용인시의 변화에 기대감을 나타내며 "앞으로도 지역사회와 잘 협력해 나가겠다"며 "시에서도 군에 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다"고 화답했다.

21일 이상일 용인특례시장이 추석을 앞두고 육군동원전력사령부를 방문해 시와 군 협력 방안에 대해 논의했다.[사진=용인시]

이 시장은 이어 육군동원전력사령부를 방문해 김관수 소장 등 관계자들과 만나 사령부 운영 전반을 점검하고 애로사항을 청취했다.

이 시장은 "육군동원전력사령부는 유사시 국가 방위를 위해 중요한 역할을 하는 우리 국방의 든든한 버팀목"이라며 "용인에 중요한 군부대들이 자리 잡고 있는 만큼 시도 군과 긴밀하게 소통하면서 필요한 부분에 대해 협력하겠다"고 밝혔다.

김관수 소장은 "용인시가 점점 더 커지고 반도체 산업도 잘 추진되면서 앞으로 더욱 발전할 것으로 기대한다"며 "육군동원전력사령부도 시와 지속적으로 소통하고 협력해 나가겠다"고 말했다.

제55보병사단을 찾은 일정에서는 예민철 소장 등 군 관계자들과 만나 장병들을 위문하고 지역 현안을 논의했다.

21일 이상일 용인특례시장이 제55보병사단을 찾아 시와 군 협력 방안에 대한 의견을 나눴다.[사진=용인시]

예 소장은 오는 10월 튀르키예군의 한국전쟁 참전을 기념하는 행사를 앞두고 처인구 마성리 '튀르키예군 참전기념비' 주변 환경 정비가 필요하다고 설명하며 시의 협조를 요청했다.

이 시장은 현장에서 바로 시 담당자에게 전화해 참전기념비 주변 정비 상황을 점검했다.

그는 행사 전까지 벌초 등 조경 작업을 마무리하고, 행사에 필요한 이동식 화장실도 계획된 일정에 맞춰 설치될 수 있도록 관계자들에게 당부했다.

이 시장은 "한국전쟁 당시 대한민국의 자유를 지키기 위해 싸운 튀르키예 참전용사들의 희생과 헌신을 기리는 뜻깊은 행사인 만큼 방문객들이 불편함 없이 행사를 치를 수 있도록 잘 준비해 달라"고 말했다.

21일 이상일 용인특례시장이 추석을 앞두고 용인소방서를 찾아 소방대원들의 노고에 감사를 표했다.[사진=용인시]

마지막으로 이 시장은 용인소방서를 방문해 각 부서를 둘러보며 소방공무원과 의용소방대원들을 격려했다.

추석 연휴에도 시민 안전을 위해 비상 근무에 나서는 소방대원들에게 감사 인사를 전하고 길영관 용인소방서장과 소방 현장의 고충, 근무 여건 개선 방안 등에 대해서도 의견을 나눴다.

이 시장은 "화재와 구조·구급은 물론 각종 생활안전 신고에 이르기까지 시민의 안전과 생명을 지키기 위해 현장에서 애쓰는 소방대원과 의용소방대원들께 감사드린다"며 "특히 명절 연휴에도 시민의 안전을 위해 근무해야 하는 만큼 건강과 안전에 각별히 유의해 주시기 바란다"고 말했다.

이 시장은 이번 방문과 관련해 "시민 안전과 생명을 지키기 위해 늘 헌신하는 군 장병과 소방대원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 군·소방과 긴밀히 소통하며 협력해 나가겠다"고 덧붙였다.

seraro@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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