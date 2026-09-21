구례군, 기본소득 의견 수렴 완료…주민 체감정책 추진

AI 핵심 요약beta
- 구례군이 21일 8개 읍면 기본소득 타운홀 미팅을 마무리했다.
- 농어촌 기본소득 추진과 지역 현안에 대한 주민 의견을 수렴했다.
- 군은 건의사항을 검토해 정책과 행정에 반영하기로 했다.
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[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 구례군이 농어촌 기본소득 추진 상황과 지역 현안을 논의하기 위해 8개 읍면을 순회한 타운홀 미팅을 마무리했다.
구례군은 산동면을 끝으로 8개 읍면 순회 '기본소득 타운홀 미팅'을 마무리하고 주민 건의사항을 검토해 정책과 행정에 반영할 방침이라고 21일 밝혔다.
이번 미팅에서는 농어촌 기본소득의 추진 및 지급·사용 현황을 공유하고 제도 시행에 따른 주민 체감 변화와 의견을 수렴했다.
군수와 관련 부서장은 주민 질문에 답변했으며 현장 조치가 가능한 사안은 즉시 설명하고 추가 검토가 필요한 사안은 처리 방향을 안내했다.
군은 미팅에서 접수한 의견을 분야별로 정리한 뒤 관련 부서 검토를 거쳐 처리계획을 마련할 계획이다. 추진 가능한 건의는 정책과 행정에 적극 반영한다.
장길선 구례군수는 "8개 읍면을 직접 찾아 군민의 생생한 목소리를 들을 수 있었다"며 "기본소득과 지역 현안에 대한 의견을 꼼꼼히 검토해 군민의 삶을 바꾸는 정책으로 연결하겠다"고 말했다.
구례군은 주민 체감형 정책을 확대하고 현장 중심 행정을 강화해 주민 의견이 실질적인 변화로 이어지도록 할 방침이다.
chadol999@newspim.com