구리시오페라단, 푸치니 오페라 '토스카' 콘서트오페라로 재해석

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 22일 구리아트홀서 오페라 ‘토스카’를 공연한다.
- 구리시오페라단이 콘서트오페라 형식으로 재해석해 선보인다.
- 전막 장치 대신 음악과 성악 표현에 집중한 무료 공연이다.
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 오는 22일 구리아트홀 코스모스 대극장에서 구리시오페라단주관으로 푸치니의 걸작 오페라 '토스카'를 콘서트오페라 형식으로 재해석해 선보인다고 21일 밝혔다.
이번 공연은 기존 전막 오페라에서 볼 수 있는 대규모 무대장치와 형식적 요소를 최소화하고 관객들이 푸치니 특유의 극적인 음악과 성악가들의 섬세한 감정 표현에 집중할 수 있도록 콘서트오페라 형식으로 무대를 꾸민다.
이탈리아 작곡가 자코모 푸치니의 대표작 '토스카'는 사랑과 질투, 권력과 비극적 희생을 긴장감 있게 그려낸 작품이다. 국내 관객에게도 널리 사랑받고 있는 레퍼토리이며 이번 공연에서는 '별은 빛나건만', '노래에 살고 사랑에 살고' 등 대중에게 익숙한 아리아를 한자리에서 감상할 수 있다.
이번 공연에는 소프라노 김은경(토스카), 테너 이정원(카바라도시), 바리톤 박정민(스카르피아), 베이스바리톤 김준빈(성당지기), 테너 이우진(스폴레타) 등이 출연한다. 연출은 허복영이 맡고 음악 코치는 백순재가 참여한다. 전자 악기 합주단 '피아톤즈'가 협연해 무대의 깊이와 생동감을 더할 예정이다.
신동화 구리시장은 "지역 예술단체가 세계적인 오페라 명작을 시민들이 보다 친숙하게 즐길 수 있도록 새롭게 선보이게 돼 뜻깊다"며 "초가을 밤에 펼쳐지는 이번 공연이 시민 여러분의 일상에 특별한 감동을 더하는 시간이 되길 바라며 앞으로도 시민 누구나 가까운 곳에서 다양한 문화예술을 누릴 수 있는 '동화 같은 구리시'를 만들어 가겠다"고 말했다.
한편 이번 공연은 8세 이상 관람이 가능하며 전석 무료 사전 예약제로 진행된다.
asj7376@newspim.com