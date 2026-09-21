"현장을 모든 정책 출발점으로" 하만식 해양경찰청장 취임

AI 핵심 요약beta
- 광양 출신 하만식이 18일 해경청장에 취임했다
- 광양시는 22년 만의 광양 출신 청장 배출이라 밝혔다
- 하 청장은 현장 중심 해경과 신뢰 구축을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 광양 출신 하만식 전 남해지방해양경찰청장이 지난 18일 제21대 해양경찰청장으로 취임하며 이승재 전 청장에 이어 두 번째 광양 출신 해양치안 수장이 됐다.
광양시는 하 청장이 2004년부터 2006년까지 제7대 해양경찰청장을 지낸 이승재 전 청장 이후 22년 만에 배출된 광양 출신 해양경찰청장이라고 21일 밝혔다.
하 청장은 1969년 광양에서 태어나 순천고와 한국해양대 기관학과를 졸업하고 한국해양대 대학원에서 석사학위를 취득한 뒤 박사과정을 수료했다.
그는 2000년 해양경찰 간부후보 48기로 입직한 후 해양경찰청 감사담당관과 태안·여수해양경찰서장, 해양경찰청 운영지원과장, 해양수산부 해양경찰정책관 등 주요 보직을 거쳤다.
지난해 12월부터 남해지방해양경찰청장을 맡아 해양사고 대응 역량 강화와 해양범죄 예방·단속을 이끈 하 청장은 현장과 정책 부서를 두루 경험한 해양치안 전문가로 평가받고 있다.
하 청장은 취임사를 통해 현장을 모든 정책의 출발점으로 삼고 국민에게 신뢰받는 해양경찰을 만들겠다는 뜻을 밝혔다.
박성현 광양시장은 "광양 출신 해양경찰청장이 다시 배출돼 매우 뜻깊다"며 "하 청장이 국민의 생명과 안전을 지키고 해양주권을 수호하는 중책을 훌륭히 수행할 것으로 기대한다"고 말했다.
chadol999@newspim.com