오뚜기, 열라면 30주년 '국중박 분장놀이' 전국 순회 마무리…방문객 1만명 넘어

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 21일 열라면 30주년 행사 부스를 마무리했다
- 오뚜기는 국중박 분장놀이 전 일정에 유일하게 참여했다
- 부스 방문객 1만명 넘고 체험·시식 행사도 호응을 얻었다
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 열라면 출시 30주년을 맞아 '2026 국중박 분장놀이 전국편'에서 운영한 '오뚜기 열라면 궁중잔치' 부스를 성황리에 마무리했다고 21일 밝혔다.
오뚜기는 국립 춘천·공주·대구·전주박물관 본선부터 지난 19일 국립중앙박물관 결선까지 전 일정에 참여한 유일한 브랜드다. 부스 총 방문객은 1만명 이상이다.
'국중박 분장놀이'는 문화유산을 분장과 의상, 퍼포먼스 등으로 재해석하는 참여형 행사로, 올해 전국 단위로 확대됐다.
'오뚜기 열라면 궁중잔치'는 관람객이 궁중잔치에 초대받은 신하가 되는 콘셉트로 꾸며졌다. 열 자 과녁을 맞히는 '활쏘기 놀이'와 제한시간 10초 안에 열 자 세 개를 찾는 놀이를 진행해 열라면과 굿즈 등을 증정했다. 열라면 출시 30주년 기념 신제품 '로열라면'을 맛보는 시식 프로그램도 마련했다. 박물관 내 '뚜기' 탈인형을 찾아 SNS에 인증 사진을 올리면 '열라면 프레첼'을 주는 이벤트도 인기를 끌었다.
오뚜기 관계자는 "우리 문화유산을 색다른 방식으로 재해석하고 즐기는 '국중박 분장놀이'의 취지에 맞춰 열라면 역시 궁중잔치라는 콘셉트로 새로운 브랜드 경험을 선보이고자 했다"며 "앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와 연계한 체험 기회를 통해 소비자와의 접점을 확대해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com