'2026 뷰티썸 수원' 120개 기업과 기관·단체 250여 개 부스 운영

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11월 5일부터 7일까지 수원컨벤션센터 전시홀서 열려...올해 전문 산업전 성격 강화

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026 뷰티썸 수원'이 11월 5일부터 7일까지 수원컨벤션센터 전시홀에서 열린다고 21일 밝혔다.

뷰티썸 수원 홍보 포스터. [사진=수원시]

'산업을 잇다. 뷰티를 즐기다'를 슬로건으로 하는 2026 뷰티썸 수원(BeautySum Korea Suwon 2026)은 수원시가 주최하고, 수원시·(재)수원컨벤션센터·㈜메쎄이상이 주관한다.

올해는 120개 기업과 기관·단체에서 250여 개 부스를 운영한다. 뷰티썸 수원은 뷰티 분야 제품 전시와 비즈니스 프로그램 등으로 기업이 국내외 판로를 확대하도록 지원하고 관람객에게는 최신 뷰티 트렌드와 브랜드를 체험할 기회를 제공하는 박람회다.

올해는 단순 관람 행사를 넘어 전문 산업전의 성격을 강화한다. 전시 기업·기관·단체는 120개사로 지난해보다 50% 가까이 증가했고 해외 바이어 수출상담회도 7개국 15개사(2025년 3개국 5개사)로 늘어났다.

한중일 뷰티 핵심 관계자가 참여하는 국제회의 '글로벌 뷰티 서밋'을 개최하고 동방미곡과 협력해 중국 화장품 제조사·유통사와 교류하는 행사를 마련한다. 스킨케어, 메이크업, 헤어·네일, 바디·향기, 이너뷰티 제품 등 브랜드 완제품 기업과 화장품 소재·원료, 용기·포장, 유통사 등이 전시에 참여한다.

화장품 원료 홍보관, 인공지능(AI) 뷰티테크관, 뷰티산업 밸류체인을 아우르는 특별관도 운영한다. 비즈니스 프로그램은 ▲해외 바이어 수출상담회▲위탁생산(ODM) 브랜드 런칭 커넥터▲글로벌 뷰티 서밋▲ 화장품 소재 세미나▲태국 비즈니스존 운영▲대형 유통사 입점 프로그램 등이 있다.

관람객이 참여할 수 있는 네일아트, 향수 만들기, 메이크업 등 체험 프로그램과 뷰티 트렌드 세미나, 뷰티 소품 만들기, 시니어 모델 패션쇼 등 무대 프로그램도 운영한다. 입장료는 1만 원인데 2026 뷰티썸 홈페이지에서 사전 등록을 하면 무료로 입장할 수 있다.

수원시 관계자는 "올해는 참가기업들이 실질적인 비즈니스 성과를 낼 수 있도록 프로그램을 확대했다"며 "참관객들이 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램도 내실 있게 준비해 기업과 참관객 모두가 만족하는 행사가 될 것"이라고 말했다.

ssamdory75@newspim.com