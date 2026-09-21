일동바이오사이언스, 발효미생물산업진흥원과 기능성 소재 개발 협력

AI 핵심 요약beta
- 일동바이오사이언스가 21일 발효미생물산업진흥원과 MOU를 체결했다
- 양측은 발효미생물 공동연구와 기술사업화에 협력하기로 했다
- 기능성 소재 발굴과 제품 개발, 시장 진출도 함께 추진한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 일동제약그룹의 건강기능식품 계열사 일동바이오사이언스는 발효미생물산업진흥원과 바이오·건강기능식품 분야 공동 연구와 기술 사업화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
양측은 지난 17일 전북 순창군 발효미생물산업진흥원에서 협약식을 열었다.
이번 협약에 따라 양측은 발효 미생물과 유망 소재 발굴을 위한 공동 연구를 비롯해 연구·생산 인프라 공동 활용, 데이터 분석·검증, 기능성 소재 및 제품 개발, 시장 진출 등에서 협력할 계획이다.
특히 양측이 보유한 발효 기술과 미생물 균주 등을 활용해 기능성 소재 후보군을 공동 발굴하고 연구개발 역량과 관련 데이터를 공유하기로 했다. 향후 협력 과제의 구체적인 내용도 확정할 예정이다.
일동바이오사이언스는 현재 순창 마이크로바이옴 공공임대형 지식산업센터 입주를 앞두고 있다. 전북도 기능성식품 규제자유특구 사업자로서 기능성 원료와 제품 등의 유효성·안전성 실증에도 참여하고 있다.
반오현 일동바이오사이언스 대표는 "회사가 보유한 다양한 균주와 연구 데이터 등 R&D 역량을 기반으로 협력 과제에 적극 참여할 것"이라며 "신규 소재 발굴과 제품 개발 등 사업 성과로 연결할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
일동바이오사이언스는 2016년 설립된 유산균·프로바이오틱스 기반 건강기능식품 기업이다. 5000종 이상의 균주 데이터를 보유하고 있으며 기능성 소재 개발과 원료 공급, 위탁개발생산(CDMO) 등의 사업을 하고 있다.
sykim@newspim.com