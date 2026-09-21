보성군, 추석 연휴 11개 대책반 운영...행정공백 최소화

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 24일부터 27일까지 추석 종합대책을 가동했다.
- 의료·교통·재난·물가 등 11개 대책반이 비상근무한다.
- 응급실 2곳과 22개 기관이 비상진료에 참여한다.
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 추석 연휴 기간 군민과 귀성객의 안전한 명절을 지원하기 위해 의료와 교통, 재난, 물가 등 분야별 종합대책을 가동한다.
보성군은 24일부터 27일까지 군청과 읍면에 비상근무 체계를 구축하고 연휴 기간 발생할 수 있는 생활 불편과 안전사고에 대응하는 '2026년 추석 명절 종합대책'을 추진한다고 21일 밝혔다.
군은 종합상황실과 11개 대책반을 중심으로 군청과 12개 읍면에 비상근무 인력을 배치하고 물가·교통·재난·의료·방역·생활민원·취약계층 지원 등 분야별 대응체계를 운영한다.
연휴 기간 보성아산병원과 삼호병원 응급실은 24시간 운영되며 문 여는 병·의원 2곳과 휴일 운영 약국 7곳, 보건기관 11곳 등 22개 기관도 비상진료 체계에 참여한다.
재난안전상황실은 기상 악화와 각종 사고에 대비해 24시간 운영하고 특별교통대책 상황실은 차량 흐름과 대중교통 운행 상황을 관리해 교통 불편 신고에 대응한다.
군은 전통시장과 판매시설, 여객시설을 대상으로 소방·전기·가스 등 5개 분야 안전 점검을 실시하고 생활폐기물 처리상황반과 기동청소반을 운영하는 한편 상수도 긴급 복구업체 7곳과 비상연락망을 유지한다.
보성사랑상품권은 지류형 10%와 카드형 17% 혜택을 제공하며 군은 사회복지시설 입소자와 저소득층, 보훈 대상자 등 1726명에게 위문금 또는 생활용품을 지원할 계획이다.
김철우 보성군수는 "분야별 대응 체계를 철저히 점검해 군민과 귀성객이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com