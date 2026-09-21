월가 "금리인상, 한두 차례로 끝나지 않을 수도"…S&P500 전망 엇갈려

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골드만삭스 "연내 25bp 추가 인상 예상"

시장도 10월 인상 가능성 50% 이상 반영

야데니, S&P500 연말 목표 7900으로 하향…BofA는 7400으로 상향

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed,연준)의 추가 금리 인상 가능성을 두고 월가의 경계감이 높아지고 있다. 연준이 지난주 만장일치로 기준금리를 인상한 데 이어 시장에서는 연내 추가 인상이 한 차례에 그치지 않을 수 있다는 전망까지 나오고 있다.

야후파이낸스는 20일(현지시각) 월가가 지난주 연준의 금리 인상 결정에서 추가 긴축 가능성을 읽어내면서 올해 남은 기간에도 금리 인상이 이어질 가능성에 대비하고 있다고 전했다.

특히 연준이 인플레이션을 통제하기 위해 수요를 위축시키려는 상황이라면 추가 인상이 한 차례에 그치지 않을 수 있다는 관측이 나온다. 여기에 유가 상승세가 이어질 경우 인플레이션이 고착화할 가능성과 채권 수익률 상승에 대한 우려도 커지고 있다.

다만 증시 전망은 엇갈린다. 야데니는 연내 한 차례를 넘는 추가 인상을 예상하며 S&P500 연말 목표치를 낮췄고, BofA는 S&P500 목표치를 소폭 올렸지만 현 수준보다 약 3% 낮아 단기 조정 가능성을 경계했다. 반면 호라이즌은 4분기 기업 이익과 AI 투자 효과에 기대를 나타냈다.

◆ "한두 번으로 끝 아닐 수도"…골드만삭스도 추가 인상 전망

마이클 구세이 프린시펄 애셋 매니지먼트 글로벌 채권 최고투자책임자(CIO)는 야후파이낸스에 "이번이 한두 번의 인상으로 끝나는 것이 아닐 수 있다"고 말했다.

그는 이어 "연준이 인플레이션을 잡기 위해 실제로 수요 위축을 노리는 것이라면, 이는 더 본격적인 긴축이 될 수 있다"고 덧붙였다.

시장에서도 추가 인상 가능성이 반영되고 있다. 연준이 지난주 기준금리를 만장일치로 인상한 뒤 투자자들은 오는 10월 추가 금리 인상 가능성을 50% 이상으로 가격에 반영하고 있다.

연준의 경제전망요약(SEP)에서는 올해 한 차례 추가 금리 인상이 예상됐다.

골드만삭스는 다음 회의에서 두 번째 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상을 단행할 것으로 전망했다. 이코노미스트들은 "9월이 유일한 인상이 될 것이라던 기존 예상에서 바뀐 것"이라고 밝혔다.

골드만삭스는 이번 회의가 예상보다 매파적이었다고 평가했다. 연준의 만장일치 금리 인상 결정과 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장이 이번 인상을 두고 "완화적 통화정책을 일부 제거했다"고 표현한 점을 근거로 들었다.

유가 상승세도 인플레이션과 금리 전망을 둘러싼 주요 변수로 꼽힌다.

에드 야데니 베테랑 투자전략가는 지난주 S&P500의 연말 목표치를 기존 8400에서 7900으로 낮췄다. 연내 한 차례를 넘는 추가 금리 인상을 예상한 데 따른 조정이다.

야데니는 "더 높은 수준의 유가가 더 오래 지속되면서 채권 수익률을 계속 끌어올릴 위험이 있다"고 지적했다. 그러면서 연준의 금리 인상이 금리 인상 사이클의 시작이 될 가능성을 시사했다.

그는 "유가가 높은 수준에 머무는 기간이 길어질수록 인플레이션이 고착화될 위험이 커진다"면서 "특히 경제가 견조한 회복력을 보이고 있다는 점을 감안하면 더욱 그렇다"고 말했다.

◆ S&P500 전망은 엇갈려…AI 투자 낙수효과도 주목

뱅크오브아메리카(BofA)의 주식 전략가 사비타 수브라마니안은 S&P500의 보다 나은 진입 시점이 올 수 있다고 내다봤다.

그는 "계절적으로 약한 시기에 접어들고 있고, 우리가 보기에는 조정이 나올 때가 됐다"고 말했다.

연내 세 차례 금리 인상을 예상하는 BofA는 S&P500의 연말 목표치를 7400으로 소폭 상향했다. 이는 현재 수준에서 약 3% 낮은 수준이다.

월가 전략가들은 국채금리와 유가 상승, 달러 강세 등 여러 부담 요인 속에서도 S&P500이 강세를 보이고 있다는 점에 주목하고 있다.

스콧 래드너 호라이즌 최고투자책임자(CIO)는 부담 요인이 일부 완화되고 기업들의 이익 창출력이 유지된다면 긍정적일 것이라며 "4분기를 정말 기대하고 있다"고 말했다.

래드너 CIO는 투자자들이 "AI 자본지출 낙수효과의 2단계"에 주목할 필요가 있다고 밝혔다. 4분기에 수혜를 볼 수 있는 인프라 관련 기업들이 그 예로 제시됐다.

고금리 환경에서 투자 전략에 대한 조언도 나왔다.

조던 잭슨 JP모건 애셋 매니지먼트 글로벌 시장전략가는 성장주와 가치주 사이에서 "건전한 분산"을 유지할 것을 권고했다. 또 금리에 상대적으로 민감한 소형주보다는 대형주를 선호한다고 밝혔다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 근처의 월가 표지판 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com