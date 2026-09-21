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월가 "금리인상, 한두 차례로 끝나지 않을 수도"…S&P500 전망 엇갈려

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AI 핵심 요약

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  • 월가가 20일 연준 추가 금리인상 가능성에 경계했다.
  • 골드만삭스는 연내 두 차례 인상을, 시장은 10월 인상 가능성을 반영했다.
  • S&P500 전망은 엇갈렸고 AI 투자 낙수효과 기대도 나왔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

골드만삭스 "연내 25bp 추가 인상 예상"
시장도 10월 인상 가능성 50% 이상 반영
야데니, S&P500 연말 목표 7900으로 하향…BofA는 7400으로 상향

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed,연준)의 추가 금리 인상 가능성을 두고 월가의 경계감이 높아지고 있다. 연준이 지난주 만장일치로 기준금리를 인상한 데 이어 시장에서는 연내 추가 인상이 한 차례에 그치지 않을 수 있다는 전망까지 나오고 있다.

야후파이낸스는 20일(현지시각) 월가가 지난주 연준의 금리 인상 결정에서 추가 긴축 가능성을 읽어내면서 올해 남은 기간에도 금리 인상이 이어질 가능성에 대비하고 있다고 전했다.

특히 연준이 인플레이션을 통제하기 위해 수요를 위축시키려는 상황이라면 추가 인상이 한 차례에 그치지 않을 수 있다는 관측이 나온다. 여기에 유가 상승세가 이어질 경우 인플레이션이 고착화할 가능성과 채권 수익률 상승에 대한 우려도 커지고 있다.

다만 증시 전망은 엇갈린다. 야데니는 연내 한 차례를 넘는 추가 인상을 예상하며 S&P500 연말 목표치를 낮췄고, BofA는 S&P500 목표치를 소폭 올렸지만 현 수준보다 약 3% 낮아 단기 조정 가능성을 경계했다. 반면 호라이즌은 4분기 기업 이익과 AI 투자 효과에 기대를 나타냈다.

◆ "한두 번으로 끝 아닐 수도"…골드만삭스도 추가 인상 전망

마이클 구세이 프린시펄 애셋 매니지먼트 글로벌 채권 최고투자책임자(CIO)는 야후파이낸스에 "이번이 한두 번의 인상으로 끝나는 것이 아닐 수 있다"고 말했다.

그는 이어 "연준이 인플레이션을 잡기 위해 실제로 수요 위축을 노리는 것이라면, 이는 더 본격적인 긴축이 될 수 있다"고 덧붙였다.

시장에서도 추가 인상 가능성이 반영되고 있다. 연준이 지난주 기준금리를 만장일치로 인상한 뒤 투자자들은 오는 10월 추가 금리 인상 가능성을 50% 이상으로 가격에 반영하고 있다.

연준의 경제전망요약(SEP)에서는 올해 한 차례 추가 금리 인상이 예상됐다.

골드만삭스는 다음 회의에서 두 번째 25bp(1bp=0.01%포인트) 인상을 단행할 것으로 전망했다. 이코노미스트들은 "9월이 유일한 인상이 될 것이라던 기존 예상에서 바뀐 것"이라고 밝혔다.

골드만삭스는 이번 회의가 예상보다 매파적이었다고 평가했다. 연준의 만장일치 금리 인상 결정과 케빈 워시(Kevin Warsh) 연준 의장이 이번 인상을 두고 "완화적 통화정책을 일부 제거했다"고 표현한 점을 근거로 들었다.

유가 상승세도 인플레이션과 금리 전망을 둘러싼 주요 변수로 꼽힌다.

에드 야데니 베테랑 투자전략가는 지난주 S&P500의 연말 목표치를 기존 8400에서 7900으로 낮췄다. 연내 한 차례를 넘는 추가 금리 인상을 예상한 데 따른 조정이다.

야데니는 "더 높은 수준의 유가가 더 오래 지속되면서 채권 수익률을 계속 끌어올릴 위험이 있다"고 지적했다. 그러면서 연준의 금리 인상이 금리 인상 사이클의 시작이 될 가능성을 시사했다.

그는 "유가가 높은 수준에 머무는 기간이 길어질수록 인플레이션이 고착화될 위험이 커진다"면서 "특히 경제가 견조한 회복력을 보이고 있다는 점을 감안하면 더욱 그렇다"고 말했다.

◆ S&P500 전망은 엇갈려…AI 투자 낙수효과도 주목

뱅크오브아메리카(BofA)의 주식 전략가 사비타 수브라마니안은 S&P500의 보다 나은 진입 시점이 올 수 있다고 내다봤다.

그는 "계절적으로 약한 시기에 접어들고 있고, 우리가 보기에는 조정이 나올 때가 됐다"고 말했다.

연내 세 차례 금리 인상을 예상하는 BofA는 S&P500의 연말 목표치를 7400으로 소폭 상향했다. 이는 현재 수준에서 약 3% 낮은 수준이다.

월가 전략가들은 국채금리와 유가 상승, 달러 강세 등 여러 부담 요인 속에서도 S&P500이 강세를 보이고 있다는 점에 주목하고 있다.

스콧 래드너 호라이즌 최고투자책임자(CIO)는 부담 요인이 일부 완화되고 기업들의 이익 창출력이 유지된다면 긍정적일 것이라며 "4분기를 정말 기대하고 있다"고 말했다.

래드너 CIO는 투자자들이 "AI 자본지출 낙수효과의 2단계"에 주목할 필요가 있다고 밝혔다. 4분기에 수혜를 볼 수 있는 인프라 관련 기업들이 그 예로 제시됐다.

고금리 환경에서 투자 전략에 대한 조언도 나왔다.

조던 잭슨 JP모건 애셋 매니지먼트 글로벌 시장전략가는 성장주와 가치주 사이에서 "건전한 분산"을 유지할 것을 권고했다. 또 금리에 상대적으로 민감한 소형주보다는 대형주를 선호한다고 밝혔다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 근처의 월가 표지판 [사진=로이터 뉴스핌]

 

kwonjiun@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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