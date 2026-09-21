경찰, 김승원 성추행 의혹에 "의혹만 갖고 수사 어려워…단서 있어야"

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서울경찰청장 기자 간담회…김 의원 공소장 전달받아

재판 중인 사건 있어 기록물 전체 확보하지는 못해

김승원 '신약 청탁' 수사…"탄원서 의혹은 고발시 수사"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 신약 승인 청탁 의혹을 받는 김승원 전 법무부 장관 후보자를 본격 수사한다. 경찰은 김승원 전 후보자와 관련된 성추행과 음주운전 등 추가로 불거진 의혹은 고발장이 접수되거나 수사 단초 자료를 확보하면 수사한다는 계획이다.

고범석 서울경찰청장은 21일 오전 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 김 전 후보자 청탁금지법 위반 등 혐의와 관련해 "수사는 이제 시작했다고 보면 된다"며 이같이 밝혔다. 이어 고범석 서울청장은 "영등포경찰서에서 정치인 관련 사건이 몰려있어서 서울경찰청에서도 법리 검토를 같이 하고 있다"고 부연했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 3일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진 질문에 답변하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

경찰은 김 전 후보자에 대한 신약 승인 청탁 의혹 공소장을 검찰로부터 제공받았다. 다만 사건 일부가 재판 중이라 기록물 전체를 확보하지는 못했다. 경찰은 공소장과 불기소 결정서, 공개된 판결문 등을 종합 검토하고 있다.

경찰은 성추행 등 추가로 불거진 김 전 후보자 의혹은 현재까지 살펴보지 않고 있다. 수사할 수 있는 단서가 있어야 하며 의혹만 가지고 수사하기는 어렵다는 게 경찰 설명이다.

다만 경찰 수사 가능성은 열려 있다. 이종배 전 서울시의원이 새로 불거진 의혹과 관련해 김 의원 추가 고발을 검토하고 있어서다. 경찰은 구체적인 혐의, 일시 장소나 대상 등이 공개되거나 고발이 접수되면 수사할 수 있다는 입장이다.

경찰은 김 전 후보자 검증 과정에서 불거진 한동훈 무소속 국회의원 관련 공무상 비밀누설 혐의 등 고발 사건도 수사 중이다. 지난주 고발인 조사를 마쳤다.

김병기 무소속 국회의원 사건은 검찰이 구속영장 신청을 반려하며 경찰은 보완수사하고 있다. 경찰은 보완수사가 끝나면 구속영장 재신청 여부를 결정한다는 계획이다. 경찰 수사심의위원회가 권고한 한 달 내 김병기 의원 사건 수사 마무리는 어려울 전망이다.

경찰은 강호동 농협중앙회장을 둘러싼 횡령·금품수수 의혹에 대해선 기존 수사와 병행해 조사 중이다. 경찰은 강 회장 장모상 부의금과 관련한 청탁금지법 위반 혐의를 확인하기 위해 관련자들을 조사하고 있다.

고 청장은 수사 결과 발표 시점과 관련해 "그렇게 많이 걸리지는 않을 것 같다"면서도 "마무리됐다고 말씀드릴 상황은 아니다"라고 말했다.

대한축구협회의 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 의혹 사건은 마무리 단계에 접어들었다. 경찰은 지난 8월 6일 압수수색 영장을 집행한 뒤 사건 관계인들을 상대로 다수의 조사를 진행했으며, 고 청장은 "거의 마무리 단계"라고 말했다.

calebcao@newspim.com