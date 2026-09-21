경찰, 김승원 성추행 의혹에 "의혹만 갖고 수사 어려워…단서 있어야"

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 21일 김승원 전 법무부 후보자 청탁 의혹 수사에 착수했다
- 성추행·음주운전 등 추가 의혹은 고발 접수나 단서 확보 뒤 수사한다
- 경찰은 한동훈 고발사건은 수사 중이며 홍명보 건은 마무리 단계다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재판 중인 사건 있어 기록물 전체 확보하지는 못해
김승원 '신약 청탁' 수사…"탄원서 의혹은 고발시 수사"
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰이 신약 승인 청탁 의혹을 받는 김승원 전 법무부 장관 후보자를 본격 수사한다. 경찰은 김승원 전 후보자와 관련된 성추행과 음주운전 등 추가로 불거진 의혹은 고발장이 접수되거나 수사 단초 자료를 확보하면 수사한다는 계획이다.
고범석 서울경찰청장은 21일 오전 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 김 전 후보자 청탁금지법 위반 등 혐의와 관련해 "수사는 이제 시작했다고 보면 된다"며 이같이 밝혔다. 이어 고범석 서울청장은 "영등포경찰서에서 정치인 관련 사건이 몰려있어서 서울경찰청에서도 법리 검토를 같이 하고 있다"고 부연했다.
경찰은 김 전 후보자에 대한 신약 승인 청탁 의혹 공소장을 검찰로부터 제공받았다. 다만 사건 일부가 재판 중이라 기록물 전체를 확보하지는 못했다. 경찰은 공소장과 불기소 결정서, 공개된 판결문 등을 종합 검토하고 있다.
경찰은 성추행 등 추가로 불거진 김 전 후보자 의혹은 현재까지 살펴보지 않고 있다. 수사할 수 있는 단서가 있어야 하며 의혹만 가지고 수사하기는 어렵다는 게 경찰 설명이다.
다만 경찰 수사 가능성은 열려 있다. 이종배 전 서울시의원이 새로 불거진 의혹과 관련해 김 의원 추가 고발을 검토하고 있어서다. 경찰은 구체적인 혐의, 일시 장소나 대상 등이 공개되거나 고발이 접수되면 수사할 수 있다는 입장이다.
경찰은 김 전 후보자 검증 과정에서 불거진 한동훈 무소속 국회의원 관련 공무상 비밀누설 혐의 등 고발 사건도 수사 중이다. 지난주 고발인 조사를 마쳤다.
김병기 무소속 국회의원 사건은 검찰이 구속영장 신청을 반려하며 경찰은 보완수사하고 있다. 경찰은 보완수사가 끝나면 구속영장 재신청 여부를 결정한다는 계획이다. 경찰 수사심의위원회가 권고한 한 달 내 김병기 의원 사건 수사 마무리는 어려울 전망이다.
경찰은 강호동 농협중앙회장을 둘러싼 횡령·금품수수 의혹에 대해선 기존 수사와 병행해 조사 중이다. 경찰은 강 회장 장모상 부의금과 관련한 청탁금지법 위반 혐의를 확인하기 위해 관련자들을 조사하고 있다.
고 청장은 수사 결과 발표 시점과 관련해 "그렇게 많이 걸리지는 않을 것 같다"면서도 "마무리됐다고 말씀드릴 상황은 아니다"라고 말했다.
대한축구협회의 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 의혹 사건은 마무리 단계에 접어들었다. 경찰은 지난 8월 6일 압수수색 영장을 집행한 뒤 사건 관계인들을 상대로 다수의 조사를 진행했으며, 고 청장은 "거의 마무리 단계"라고 말했다.
calebcao@newspim.com