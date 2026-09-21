추석 연휴 인천 원적산·만월산터널 통행료 면제…24~27일 나흘간

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 21일 추석 연휴 원적산·만월산터널 요금을 면제했다.
- 면제 기간은 24일 0시부터 27일 밤 12시까지 나흘간이다.
- 시는 교통비 부담 완화와 정체 해소를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 추석 연휴 기간 시민들의 교통 편의를 위해 원적산터널과 만월산터널의 통행료를 면제한다고 21일 밝혔다.
면제 기간은 오는 24일 목요일 0시부터 27일 일요일 밤 12시까지 나흘간이다.
이 기간 두 터널을 이용하는 모든 차량은 요금소에서 멈추지 않고 그대로 통과하면 된다.
평상시 경차 400원, 소형차 800원, 대형차 1100원의 통행료가 모두 면제된다.
시는 추석 연휴 성묘객이 몰리면서 인천가족공원 주변 도로의 교통량이 크게 늘어날 것으로 보고 있으며 민자터널 무료 통행이 교통 정체 완화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
시는 나흘간 13만7000대 가량의 차량이 무료로 이용할 것으로 예상하고 있다.
시는 터널 내 도로전광판과 현수막 등을 통해 무료 통행 내용을 사전에 안내할 계획이다.
인천시 관계자는 "시민들의 교통비 부담을 덜고 편안한 귀성·귀경길이 될 수 있도록 무료 통행을 시행한다"며 "연휴 기간 안전하고 원활한 교통 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com