인천시, 제물포구 '산업위기 선제대응지역' 지정 신청…현대제철 등 제강업체 위기

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 철강산업 침체로 어려움을 겪고 있는 제물포구를 '산업위기 선제대응지역'으로 지정해 달라고 정부에 공식 요청했다.

제물포구는 현대제철과 동국제강을 축으로 수도권 철강 공급의 핵심 거점 역할을 해왔지만 최근 전국적인 철강 경기 침체의 영향을 크게 받고 있다.

인천시는 산업통상부에 '인천광역시 제물포구 철강분야 산업위기 선제대응지역 지정 신청서'를 제출했다고 21일 밝혔다.

산업위기 선제대응지역은 '지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법'에 따라 주된 산업의 급격한 침체가 예상되는 지역을 대상으로 정부가 선제적으로 지원하는 제도다.

현대제철 인천공장 [사진=현대제철]

인천 최대 철강산업 근거지인 제물포구(옛 동구)에는 현대제철과 동국제강이 있으나 건설경기 침체와 중국산 저가 철강재 유입, 미국의 철강 관세 강화, 산업용 전기요금 상승 등 대내외 악재가 겹치면서 경영 여건이 악화하고 있다.

현대제철은 지난 1월 전기로 제강공장과 소형 압연공장을 영구 폐쇄하고 희망퇴직을 실시하는 등 구조조정에 들어갔다. 또 동국제강도 생산량 감축과 가동률 조정 등 경영 정상화를 위한 자구책을 추진하고 있다.

시는 산업위기 선제대응지역 지정을 위해 '철강산업 위기극복 관계기관 대책반'을 가동하고 있으며 인천상공회의소와 현대제철, 동국제강, 한국생산기술연구원 등이 참여하는 민관협의체도 구성해 대응책을 논의해 왔다.

전라남도의 산업위기 대응 사례를 벤치마킹하고 철강기업과 협력업체를 대상으로 실태조사를 벌이는 한편, 철강산업 침체가 지역경제에 미치는 파급효과도 분석했다.

제물포구가 산업위기 선제대응지역으로 지정되면 철강기업에 대한 긴급 경영안정자금과 정책금융 지원을 비롯해 대출 만기 연장·상환유예, 이차보전, 연구개발(R&D) 및 사업화 지원 등이 가능해진다. 근로자를 대상으로 한 고용안정과 전직 지원도 받을 수 있다.

시는 이를 통해 철강기업의 기술혁신과 친환경·고부가가치 산업으로의 전환을 지원하고 협력업체의 경영 안정과 지역 일자리 유지에도 도움을 줄 수 있을 것으로 보고 있다.

앞서 시는 고용노동부 소관 '고용위기 선제대응지역' 지정도 추진해왔다. 지난 4월 행정체제 개편 전 기존 동구가 지정된 데 이어 7월에는 제물포구가 다시 지정됐다. 시는 이를 통해 확보한 국비 40억원을 활용해 철강 분야 종사자 지원사업을 추진하고 있다.

산업통상부는 앞으로 신청서 검토와 관계부처 협의, 제물포구 내 철강업체 현장실사 등을 거쳐 산업위기대응 심의위원회 심의·의결을 진행할 예정이다.

박찬대 인천시장은 "철강산업은 제물포구를 넘어 인천 제조업과 수도권 산업생태계를 지탱하는 국가 기간산업"이라며 "산업부와 긴밀히 협력해 산업위기 선제대응지역으로 지정될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com