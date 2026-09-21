동대문엽기떡볶이, 약수노인종합복지관서 추석맞이 임직원 봉사활동 진행

AI 핵심 요약beta
- 동대문엽기떡볶이가 17일 약수노인복지관서 봉사했다
- 임직원·서포터즈가 명절 선물꾸러미를 포장했다
- 취약계층 지원 CSR을 정기 확대하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 떡복이 브랜드 동대문엽기떡볶이가 지난 17일 약수노인종합복지관에서 지역 노년층을 위한 사회공헌(CSR) 봉사활동을 실시했다.
이번 봉사활동에는 동대문엽기떡볶이 본사 임직원과 브랜드 서포터즈가 동참했다. 참가자들은 명절을 맞아 지역 내 독거 및 취약계층 어르신들에게 지원될 선물꾸러미를 현장에서 직접 포장하는 작업을 진행했다. 이어 포장된 물품이 각 대상자 가정에 배분될 수 있도록 배송 및 전달 과정에도 투입되어 활동을 보조했다.
해당 브랜드는 기업 사회공헌 활동의 일환으로 지역 복지시설 방문 및 취약계층 대상 물품 지원 등을 진행해오고 있다. 이번 행사 역시 단순 물자 후원 방식에서 벗어나, 사내 구성원과 서포터즈가 실제 현장 노동에 참여하는 기획을 통해 지역사회 복지망과의 직접적인 접점을 넓히는 취지로 마련됐다.
동대문엽기떡볶이 측은 향후에도 일회성 물자 지원을 지양하고, 임직원 및 서포터즈 등 구성원 다수가 상시로 참여할 수 있는 정기적인 지역 연계 CSR 프로그램을 기획해 사회공헌 활동의 범위를 점진적으로 확대한다는 방침이다.
동대문엽기떡볶이 관계자는 "추석 명절을 앞두고 임직원과 서포터즈가 현장 봉사활동에 직접 참여했다"며 "앞으로도 지역사회 내 지원이 필요한 대상을 파악해 기업 차원의 실질적인 사회공헌 활동을 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
ohzin@newspim.com