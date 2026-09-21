아케이드서울, 전시 서문 200여 편 모은 기획전 '서문들' 23일까지 개최

AI 핵심 요약beta
- 아케이드서울이 11일 서문 전시 ‘서문들’을 열고 23일까지 진행했다.
- 전시는 미술 전시 서문 200여 편을 텍스트만으로 재조명했다.
- 관람객 참여 장치를 두고 매일 오후 1시부터 7시 운영했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 서울 영등포구에 위치한 아케이드서울이 미술 전시를 위해 작성된 서문(Preface) 200여 편을 한데 모은 기획 전시 '서문들'을 오는 23일까지 진행한다.
지난 11일 개막한 이번 전시는 지난 2년간 오픈콜 방식과 개별 리서치를 통해 수집한 다양한 전시 서문을 실제 작품 및 기존 전시 공간과 분리하여 텍스트 자체로 재조명하는 프로젝트다. 특정 글에 대한 가치 평가나 선별 과정을 배제하고, 서로 다른 시기와 장소에서 기획된 전시의 서문들을 단일 공간에 나열하여 새로운 맥락에서 텍스트를 읽어볼 수 있도록 기획됐다.
전시장 내부에는 원본 작품의 이미지나 과거 전시장의 전경 사진 등 시각적 요소가 배제되었으며, 오직 서문 텍스트와 해당 글이 작성된 전시의 기본 정보만이 배치되어 있다. 수집된 200여 편의 서문은 필자의 서술 방식 및 어조에 따라 '잠복', '잠복과 출몰 사이', '출몰' 등 세 가지 임시 범주로 나뉘어 전시된다. 또한, 관람객이 이 같은 텍스트 분류 기준에 대해 직접 의견을 남길 수 있는 참여형 장치도 공간 내에 마련됐다.
이번 전시를 기획한 윤여울 담당자는 "작품의 보조 자료로 곁에서 읽히던 글을 잠시 전면에 내세워 텍스트 자체에 집중하여 다시 읽어볼 수 있는 자리를 마련하고자 했다"고 기획 의도를 밝혔다.
해당 전시는 매일 오후 1시부터 7시까지 운영되며, 매주 월요일은 정기 휴관한다.
ohzin@newspim.com