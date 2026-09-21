충남대병원, 승하차 지원 서비스 운영

AI 핵심 요약beta
- 충남대병원이 21일 추석 앞두고 승하차 지원 서비스를 운영했다.
- 제1주차장 공사로 주차난이 커지자 정문에 인력을 배치했다.
- 병원은 차량 안내와 휠체어 보조 등 불편 해소를 이어가기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교병원이 추석을 앞두고 환자와 보호자의 병원 이용 불편을 줄이기 위해 승하차 지원 서비스를 운영한다고 21일 밝혔다.
충남대병원은 현재 제1주차장 시설개선 및 현대화 공사로 일부 주차면이 폐쇄돼 주차 수용 능력이 감소한 상태다. 특히 외래환자가 몰리는 오전 시간대에는 주차 대기와 임시주차장 이용 불편이 발생하고 있다.
이에 병원은 본관 정문 승하차 구역에 부서 팀장급 인력을 배치해 차량 안내와 환자 승하차 지원, 휠체어 이동 보조, 병원 내 이동 동선 안내 등을 제공하기로 했다.
승하차를 마친 차량의 이동을 유도하고 장시간 정차 차량도 관리해 정문 일대 차량 흐름을 정리할 계획이다.
병원장과 노동조합 지부장, 사무국장 등 주요 보직자도 승하차 지원에 참여한다.
복수경 병원장은 "주차장 공사로 불편을 드리고 있는 만큼 환자와 보호자들이 보다 안전하게 병원을 이용할 수 있도록 현장을 살피겠다"고 말했다.
충남대병원은 제1주차장 공사 기간 동안 내원객 불편을 줄이기 위한 지원 방안을 계속 운영할 방침이다.
gyun507@newspim.com