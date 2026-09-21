롯데케미칼, 금오도 해초지 복원사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 롯데케미칼이 21일 국립공원공단과 금오도 해초지 복원사업을 추진했다.
- 올해 2월부터 완도 노화도 거머리말 2만주를 이식했다.
- 임직원 정비활동과 환경교육도 병행하며 사후관리할 계획이다.
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해양생물 서식지 회복·블루카본 확대 기대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 롯데케미칼이 국립공원공단과 손잡고 전남 여수 금오도 일대에서 해초지 복원사업을 추진한다.
롯데케미칼은 다도해해상국립공원 금오도 일원에서 거머리말 군락지를 복원하는 사업을 진행하고 있다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 해양생물의 주요 서식지이자 블루카본 저장원으로 알려진 거머리말 군락지를 복원해 해양생태계 회복과 생물다양성 증진에 기여하기 위해 마련됐다. 롯데케미칼은 지난해부터 3개년에 걸쳐 사업을 지원하고 있다.
올해 2월부터 진행한 1차 복원사업에서는 전남 완도군 노화도 일원에서 거머리말 약 2만주를 채취해 금오도 일대에 이식을 완료했다.
롯데케미칼과 국립공원공단은 향후 지속적인 모니터링과 사후관리를 통해 해양생물 서식환경을 복원하고 해양생태계의 지속가능성을 높일 계획이다.
임직원이 참여하는 환경보호 활동도 병행했다. 롯데케미칼 임직원과 국립공원공단 관계자 20여명은 지난 18일 금오도 일원에서 합동 해양환경 정비활동을 진행했다.
롯데케미칼은 여수 도서지역 아동을 대상으로 '찾아가는 환경 놀이터' 교육도 실시해 미래세대의 환경보호 인식 제고에 나서고 있다.
롯데케미칼 관계자는 "해초지는 생물다양성 증진과 탄소흡수원 확대 측면에서 중요한 해양생태계 자산"이라며 "앞으로도 다양한 환경 프로그램을 통해 지속가능한 미래를 위한 사회공헌 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com