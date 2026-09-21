청주시, 고령운전자 면허 반납 지원금 20만원으로 인상

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 21일 고령운전자 면허 반납 지원금을 20만원으로 올렸다.
- 오는 10월 1일부터 청주 거주 70세 이상 실운전자에 적용한다.
- 증빙 없으면 10만원 지급하며 예산 소진 시 순차 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 실제 운전 중인 고령운전자의 운전면허 자진 반납을 유도하기 위해 지원금을 기존 10만원에서 20만원으로 인상한다.
청주시는 오는 10월 1일부터 주민등록상 청주에 거주하는 70세 이상 운전면허 자진반납자 가운데 실운전자를 대상으로 20만원을 지원한다고 21일 밝혔다.
실운전자는 자동차등록증이나 자동차보험 등 운전 사실을 확인할 수 있는 증빙자료를 제출하면 된다.
증빙자료가 없는 일반 반납자는 기존과 같이 10만원을 지원받는다.
신청은 운전면허증과 관련 서류를 갖춰 가까운 읍면동 행정복지센터를 방문하면 면허 반납과 지원금 신청을 함께 할 수 있다.
지원금은 1인 1회에 한해 교통카드 또는 청주사랑상품권(청주페이)으로 지급된다.
올해 예산이 소진되면 이후 신청분은 2027년 예산 확보 후 순차 지급할 예정이다.
시 관계자는 "실제 운전 중인 고령운전자의 자발적인 면허 반납을 유도해 교통사고 예방과 안전한 교통환경 조성에 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com