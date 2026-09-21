평촌산단~국도 4호선 바로 잇는다…대전시, 지원도로 21일 임시 개통

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 서구 평촌일반산업단지와 국도 4호선을 잇는 진입도로가 21일부터 차량 통행에 들어간다. 산단 접근성이 개선되면서 입주기업의 물류 이동과 인근 주민들의 교통 편의도 한층 나아질 전망이다.

대전시는 서구 평촌동 일원에 조성한 평촌일반산업단지 지원도로를 21일부터 임시 개통한다고 밝혔다.

평촌일반산업단지 지원도로. [사진=대전시] 2026.09.21 nn0416@newspim.com

이번에 문을 여는 도로는 평촌일반산업단지에서 국도 4호선까지 이어지는 총연장 3.2㎞, 폭 10m 규모다. 산업단지 입주기업의 물류 수송 여건을 개선하고 차량 접근성을 높이기 위해 건설됐다.

사업에는 약 513억 원이 투입됐다. 시는 2017년 기본·실시설계에 착수한 뒤 2020년 11월 본격적인 공사에 들어갔다.

시는 정식 개통에 앞서 추석 명절 기간 산업단지 입주기업과 인근 주민들의 이동 편의를 고려해 도로를 우선 개방하기로 했다.

평촌일반산업단지 지원도로 위치도. [사진=대전시] 2026.09.21 nn0416@newspim.com

지원도로가 연결되면서 평촌산단에서 국도 4호선으로 이동하는 동선이 한층 수월해질 것으로 보인다. 특히 물류 차량의 산단 진·출입 여건이 개선돼 입주기업의 운송 편의도 높아질 것으로 기대된다.

평촌일반산업단지는 지난해 12월 단지 조성 공사를 마친 데 이어 이번 지원도로까지 개통하면서 산업용지와 외부 교통망을 함께 갖추게 됐다.

대전시는 임시 개통 기간 시설물과 교통안전 상태를 점검하고 남은 행정절차를 마친 뒤 오는 11월 도로를 정식 개통할 예정이다.

대전시 관계자는 "산업단지와 국도 4호선 간 이동이 한층 편리해질 것으로 기대한다"며 "정식 개통까지 시설물과 교통안전 사항을 지속적으로 점검해 이용객 불편이 없도록 하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com