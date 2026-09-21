핑클, 21년 만에 뭉쳤다…완전체 활동 시동

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 1세대 레전드 그룹 핑클이 약 21년 만에 완전체로 돌아온다.

젬스톤이앤엠은 21일 "이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버와 함께 핑클의 완전체 활동을 준비하고 있다"고 밝혔다.

핑클이 완전체로 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 앨범 '포에버 핑클(Forever Fin.K.L)' 이후 약 21년 만이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 핑클이 21년 만에 완전체로 활동한다. [사진=젬스톤이엔엠] 2026.09.21 alice09@newspim.com

2019년에 JTBC '캠핑클럽'을 통해 네 멤버가 재회해 신곡을 발표했지만, 당시에는 방송을 계기로 한 특별 프로젝트 성격에 가까웠다.

이번에는 단발성 만남을 넘어 '핑클'이라는 이름으로 지속적인 활동을 위한 새로운 출발이라는 점에서 의미가 남다르다.

1998년 데뷔한 핑클은 '블루 레인(Blue Rain)', '내 남자친구에게', '영원한 사랑', '나우(Now)' 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 대한민국 걸그룹 역사의 한 축을 세웠다.

청순한 이미지부터 당당하고 강렬한 콘셉트까지 폭넓은 스펙트럼을 보여주며 당시 가요계를 대표하는 1세대 걸그룹으로 자리매김했다.

각종 음악방송 1위와 주요 시상식 대상을 휩쓰는 등 대중성과 팬덤을 동시에 사로잡았고, 이후 등장한 수많은 걸그룹에도 영향을 끼치며 K팝 걸그룹 계보를 대표하는 이름으로 남았다.

이후 오랜 시간 각자의 자리에서 자신만의 시간을 쌓아온 네 사람이 하나의 팀으로 움직인다는 점에서 이번 행보는 더욱 특별한 의미를 갖는다.

특히 21년여 만에 다시 한번 '핑클'이라는 이름으로 본격적인 활동에 나서는 만큼, 단순한 추억 소환을 넘어 지금의 이효리, 옥주현, 이진, 성유리가 보여줄 '2026년의 핑클'에도 관심이 집중된다.

핑클의 이번 완전체 활동은 젬스톤이앤엠이 네 멤버 및 관계사와 협업해 전반적인 기획과 운영을 맡아 추진한다.

제이슨 리 젬스톤이앤엠 그룹 경영총괄 대표는 "핑클은 대한민국 대중음악사에서 상징적인 의미를 가진 아티스트"라며 "오랫동안 핑클을 기다려온 팬들과 새로운 순간들을 만들 수 있도록 다양한 활동을 순차적으로 선보이겠다"고 전했다.

alice09@newspim.com