세종시, 추석 연휴 응급의료체계 유지…의료공백 최소화

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 24일부터 27일까지 응급의료체계를 유지했다.
- 세종충남대병원·엔케이세종병원은 24시간 응급실을 운영했다.
- 공공심야약국 운영과 사전 전화확인을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
문 여는 병·의원·약국 정보 등 제공
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 추석 연휴인 오는 24~27일 응급의료체계를 유지하고 소아 진료와 공공심야약국 운영 등을 통해 의료공백 최소화에 나선다.
21일 시에 따르면 추석 연휴 기간 시민들이 안정적으로 의료 서비스를 이용할 수 있도록 응급의료기관과 보건소, 병·의원, 약국 등의 진료·운영 정보를 제공한다.
지역응급의료센터인 세종충남대병원과 지역응급의료기관인 엔케이세종병원은 연휴 기간 응급실을 24시간 운영한다. 세종충남대병원 소아전문응급의료센터도 24시간 운영하며 달빛어린이병원인 웰키즈소아청소년과의원은 오전 8시부터 오후 10시까지 정상 진료한다.
보건의료기관도 순환 운영한다. 시 보건소 진료실은 24일, 와촌보건진료소는 25일 운영해 연휴 기간 필수 진료 수요에 대응한다. 공공심야약국인 아람약국과 허약국은 연휴 기간 오전 9시부터 다음 날 오전 1시까지 운영해 시민들의 의약품 구매를 지원한다.
연휴 기간 문을 여는 관내 병·의원과 약국 정보는 세종시 홈페이지와 세종시티앱, 응급의료포털(E-Gen), 응급똑똑앱 등에서 확인할 수 있다. 다만 의료기관과 약국 사정에 따라 운영 일정이 변경될 수 있는 만큼 방문 전 전화로 운영 여부를 확인해야 한다.
김려수 보건복지국장은 "안전한 추석 명절을 보낼 수 있도록 응급의료체계 유지에 최선을 다하겠다"며 "경증 및 비응급 환자는 종합병원 응급실 대신 동네 병·의원이나 약국을 이용해 주시길 당부드린다"고 말했다.
vincent977@newspim.com