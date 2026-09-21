청주 오송지역 고교 평준화 추진…찬성률 82.6%

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충북교육청, 2027년 조례 개정…2028학년도부터 통합 학군 운영

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 청주시 오송읍 고등학교 학군(평준화) 설정을 위한 여론조사에서 찬성률이 82.6%로 나타나 평준화 전환 요건을 충족했다.

충북육청은 지난 9일부터 15일까지 전문 여론조사기관에 의뢰해 오송읍 고등학교 학군 설정에 대한 여론조사를 실시한 결과 응답자의 82.6%가 찬성했다고 21일 밝혔다.

오송 2고 조감도. [사진=충북교육청] 2026.09.21 baek3413@newspim.com

조사 대상은 오송읍 초·중·고 8개 학교의 초등학교 6학년과 중학교 1~2학년 학생 및 학부모, 교원, 초·중학교 학교운영위원, 오송읍 선거구 도·시의원 등 2827명이다.

이 가운데 2697명(95.4%)이 조사에 참여했다.

찬성은 2229명(82.6%), 반대 445명(16.5%), 무효 23명(0.9%)으로 집계됐다.

현행 '충북도교육감의 고등학교 입학전형 실시 지역 지정 및 해제에 관한 조」는 고교 입학전형 실시 지역 지정을 위해 학생·학부모 등을 대상으로 한 여론조사에서 응답자의 3분의 2 이상이 찬성하도록 규정하고 있다.

이번 조사에서 찬성률이 기준인 66.7%를 넘어서면서 오송고와 (가칭)오송2고를 하나의 학군으로 묶어 평준화 입학전형을 실시하기 위한 요건을 충족하게 됐다.

충북교육청은 여론조사 결과를 토대로 내년 2월까지 관련 조례 개정을 추진하고 2027년 3월 발표하는 '2028학년도 충청북도 고등학교 입학전형 기본계획'에 오송읍 학군 설정을 반영할 계획이다.

이에 따라 현재 중학교 2학년 학생들이 고등학교에 진학하는 2028학년도부터 오송고와 (가칭)오송2고를 하나의 학군으로 한 평준화 입학전형이 시행될 예정이다.

정문희 충북교육청 중등교육과장은 "여론조사에서 학군 설정을 위한 찬성 요건을 충족한 만큼 관련 조례 개정 등 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다"며 "2028학년도부터 오송읍 고등학교 평준화 입학전형이 원활하게 시행될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com