경기도 "공무원 사칭 사기 막는다...'도청 직원 진위확인 시스템' 가동"

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최근 1년 9개월간 사칭 시도 183건·피해액 3억 5000만 원 달해

명함 내 부서·이름·연락처·이메일 입력으로 실제 재직 여부 즉시 확인

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 공무원이나 공공기관 직원을 사칭해 물품 대리구매나 선입금 등을 요구하는 범죄로부터 도민과 소상공인을 보호하기 위해 '경기도청 직원 진위확인 시스템'을 구축하고 21일부터 정식 운영에 들어간다.

직원 진위확인 시스템 업무 흐름도. [사진=경기도]

도에 따르면 최근 공개된 공공기관 계약 정보를 악용해 기존 거래업체에 접근한 뒤 위조 명함이나 공문으로 대납을 유도하는 신종 피싱 범죄가 지속해서 발생하고 있다.

지난해부터 올해 9월까지 도 공직자를 사칭한 사기 시도는 총 183건에 달하며 이 중 실제 금전 피해가 발생한 13건의 피해 금액은 총 3억 5170만 원에 이르는 것으로 집계됐다.

이에 도는 도민 제안을 적극 수용해 검색 한 번으로 직원의 실제 근무 여부를 판별할 수 있는 시스템을 개발했다.

해당 서비스는 경기도청 누리집 내 '경기도 소개-조직도' 메뉴의 '경기도청 직원 진위확인' 코너에서 이용할 수 있다. 전달받은 명함에 기재된 부서명, 이름, 전화번호, 이메일 주소를 입력하면 도 인사 정보와 대조해 재직 여부를 확인해 준다.

입력 정보가 하나라도 불일치할 경우 '경기도청 재직 직원이 아닙니다'라는 경고 문구와 함께 경기도 대표 콜센터 문의 안내창이 출력된다. 재직 직원으로 확인되더라도 거래 진행 전 안내된 공식 연락처로 직접 통화해 사실관계를 재차 확인하는 것이 안전하다.

서기천 경기도 총무과장은 "위조 명함 등으로 인한 금전 피해를 예방하기 위해 시스템을 구축했다"며 "의심스러운 연락을 받으면 송금이나 물품 구매 전 반드시 진위확인 시스템이나 콜센터를 통해 확인해 달라"고 강조했다.

한편 재화나 용역 거래를 가장한 노쇼 사기 등 신종 피싱 피해를 본 경우 즉시 경찰청이나 전기통신금융사기 통합신고센터로 신고해야 하며 금융회사를 통해 의심 계좌에 대한 임시 거래 정지 조치를 요청할 수 있다.

1141world@newspim.com