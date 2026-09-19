[MLB] 이정후, 시즌 10호 솔로포...美 진출후 첫 두 자릿수 홈런

AI 핵심 요약beta
- 이정후가 19일 다저스전서 시즌 10호 홈런을 쳤다.
- 메이저리그 3년 만에 첫 두 자릿수 홈런을 달성했다.
- 샌프란시스코는 다저스에 2-8로 완패했다.
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애틀랜타 김하성-샌디에이고 송성문 나란히 결장
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 샌프란시스코 자이언츠의 간판타자 이정후(28)가 메이저리그 진출 3년 만에 처음으로 두 자릿수 홈런 고지를 밟았다.
이정후는 19일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 다저스타디움에서 열린 메이저리그 LA 다저스와의 원정 경기에 4번 타자 우익수로 선발 출전해 시즌 10호 홈런을 터뜨렸다.
팀이 0-1로 끌려가던 2회초, 이정후는 선두타자로 나서 다저스 선발투수 타일러 글래스노우를 상대로 볼카운트 2볼-2스트라이크에서 시속 81.5마일 너클 커브를 정확하게 받아쳤다. 타구는 우중간 펜스를 시원하게 넘기는 동점 솔로 홈런이 됐다. 지난 8월 11일 휴스턴 애스트로스전 이후 39일 만에 터진 대포였다.
이정후는 메이저리그 데뷔 3시즌 만에 처음으로 단일 시즌 10홈런을 달성했다. 데뷔 시즌인 2024년 2홈런, 지난해 8홈런에 이어 꾸준한 성장세를 증명했다.
이날 경기 전까지 12개의 도루를 기록 중이던 이정후는 시즌 10호 홈런을 추가하며 '10홈런-10도루' 클럽에 가입했다. 역대 코리안 메이저리거 중 추신수와 김하성에 이어 통산 세 번째로 달성한 대기록이다.
최근 9월 들어 타격 부진에 시달리며 타율이 0.274까지 떨어졌던 이정후는 이번 홈런으로 반등의 발판을 마련했다. 이날 성적은 4타수 1안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다.
다만 팀은 아쉽게 웃지 못했다. 다저스는 베츠의 연타석 홈런을 포함해 무려 5개의 홈런을 폭발시키며 샌프란시스코 마운드를 무너뜨렸다. 샌프란시스코는 2-8로 완패하며 2연승을 마감했다.
김하성이 결장한 애틀랜타 브레이브스는 휴스턴 애스트로스를 6-2로 꺾었다. 내셔널리그(NL) 동부지구 1위인 애틀랜타는 90승 64패 승률 0.584를 기록해 최소한 와일드카드 티켓을 확보했다. 송성문이 속한 샌디에이고 파드리스는 마이애미 말린스를 8-2로 꺾고 3연승을 달렸다. 송성문 역시 이날 출전하지 못했다.
psoq1337@newspim.com