[2026AG] 경기운영 또 파행...핸드볼장서 국가 안 틀고 전광판 오류도

AI 핵심 요약beta
- 19일 아이치·나고야 AG서 한일전 아닌 한홍전 국가연주가 생략됐다.
- 전날 한국 국가 오송출 뒤 또 국가 관련 실수가 재발했다.
- 전광판 오기까지 겹쳐 조직위 운영 미숙이 도마 위에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회의 연속된 미숙한 운영이 국제적인 도마 위에 올랐다. 전날 애국가 대신 북한 국가를 트는 대형 사고를 친 데 이어 이번에는 아예 국가 연주를 건너뛰는 어처구니없는 실수를 저질렀다.
19일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오 고세이 메모리얼 체육관에서 열린 대회 여자 핸드볼 풀리그 1차전 한국과 홍콩의 경기에서 국가 연주가 완전히 생략됐다.
선수단 소개 후 곧바로 경기 시작 휘슬이 울렸다. 올림픽이나 아시안게임 같은 메이저 국제종합대회에서 양 팀 국가 연주를 통째로 패싱하는 것은 매우 이례적인 일이다.
경기를 마친 이계청 대표팀 감독은 "국제대회를 치르면서 국가 연주가 나오지 않은 것은 처음"이라며 "연습경기를 치를 때도 국가를 틀어주는데 황당했다"고 씁쓸함을 감추지 못했다.
이날 사태는 전날 남자 하키 경기장에서 발생한 '한국 국가 오송출' 사고 직후라 파장이 더 컸다. 조직위 관계자들이 대한체육회 선수단 사무실을 찾아 공식 사과한 지 불과 하루 만에 또다시 국가 관련 참사가 재발했다.
경기 진행 역시 총체적 난국이었다. 한국이 20점 차 이상 앞서던 상황에서 전광판에 36-36 동점으로 오기되거나 퇴장 선수가 1명임에도 2명으로 표시되는 등 파행이 이어졌다.
주장 류은희는 "전광판도 자꾸 잘못돼 경기 흐름이 끊겼다"며 "어수선한 상황이었지만 선수들끼리 마음을 다잡고 경기에만 집중했다"고 전했다.
psoq1337@newspim.com