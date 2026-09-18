저연차 공무원이 바꾸는 공직문화…'조직문화 새로고침' 3기 출범

AI 핵심 요약beta
- 중앙·지방 저연차 공무원 97명이 17일 조직문화 새로고침 3기를 출범했다.
- 행안부는 인계인수·보고 방식 개선 등 혁신과제를 논의했다.
- 행안부는 현장 아이디어를 기관에 반영해 확산하겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 중앙정부와 지방정부의 저연차 공무원 97명이 업무 인계인수와 보고 방식 개선 등 공직사회 조직문화를 바꾸기 위한 활동에 나선다.
행정안전부는 17일부터 18일까지 전남 순천만국가정원 워케이션센터에서 범정부 저연차 혁신 모임인 '조직문화 새로고침(F5)' 3기 발대식과 휴가지 원격근무(워케이션)를 개최했다고 18일 밝혔다.
'조직문화 새로고침(F5)'은 공직사회의 조직문화 혁신을 위해 현장의 아이디어를 발굴·논의하고 이를 공직사회 전반에 확산하기 위해 만들어진 자발적 모임이다. 3기는 조직문화 혁신에 관심 있는 중앙·지방정부 소속 저연차 공무원 97명으로 구성됐다.
행사 첫날인 17일에는 지난해 9월부터 올해 8월까지 활동한 2기의 성과를 공유하고 3기 운영계획을 논의했다.
2기 구성원들은 저연차 실무자의 시각에서 '조직문화 개선 우수 사례 경진대회'를 심사하고, 실제 공직 현장의 소통 성공·실패 사례를 담은 '소통가이드북' 제작에 참여했다.
특히 '신규 직원에게 기피 업무·잡무 떠넘기기 금지', '체계적인 인계인수' 등 현장에서 체감할 수 있는 조직문화 혁신과제를 직접 발굴했다.
행안부는 이들 과제를 '일하는 방식 및 조직문화 혁신 추진 방안'에 반영해 지난 5월 전 기관에 공유했다.
3기는 저연차 공무원이 조직문화 혁신의 주체로 직접 활동하고 이들이 제시한 아이디어가 각 기관에 반영될 수 있도록 행안부와 F5, 기관별 조직문화 담당자 간 협력체계를 강화할 계획이다.
이어진 워케이션에서는 '좋은 인수인계 안내서의 중점 요건'을 주제로 토론을 진행했다. 앞서 2기 구성원들이 지난 7월 총회에서 '체계적인 업무 인계인수'를 변화가 시급한 과제로 꼽은 데 따른 것이다.
참석자들은 사전에 제출한 각 기관의 인계인수 안내서를 바탕으로 효율적인 업무 인계인수 방안을 논의했다. 부처별 보고 방식을 공유하고 전문가 강연을 통해 효율적인 보고문화 정착 방안도 다뤘다.
둘째 날인 18일에는 '숨은 조직문화 기여자 릴레이 인터뷰'를 준비한다. 구성원들이 각 부처에서 조직문화 개선에 기여한 동료를 발굴하고 향후 진행할 인터뷰 내용과 방식을 구상하는 프로그램이다.
입직 후 적응에 도움을 준 동료에게 편지를 쓰는 '고마운 직장동료에게 전하는 메모 편지'와 '조직의 변화를 만드는 사람들'을 주제로 한 전문가 강연도 진행한다.
박희건 행안부 행정제도과장은 "이번 발대식과 워케이션을 통해 앞으로 공직사회의 중심이 될 저연차 공무원들의 조직문화 혁신에 대한 열정과 다양한 아이디어를 확인할 수 있었다"라며 "앞으로도 현장에서 나오는 참신하고 실질적인 의견을 적극 반영해 공직사회가 더욱 건강하고 활력 넘치는 일터로 거듭날 수 있도록 지원해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com