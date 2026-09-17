NH농협금융, 그룹 'ESG추진협의회' 개최…전환금융 내재화 추진

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주가 16일 ESG추진협의회를 열고 전환금융 결과를 공유했다.
- 농협금융은 저탄소 전환 수요 대응과 기업금융 경쟁력 확보 가능성을 검토했다.
- 계열사별 기후금융 확대와 현업 조기 적용 방안을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = NH농협금융지주가 16일 그룹 'ESG추진협의회'를 열고 전환금융 도입 프로젝트의 추진 결과를 공유하고, 계열사별 기후금융 확대 및 향후 추진 방향을 논의했다.
이날 보고된 프로젝트 결과에 따르면 농협금융은 전환금융을 통해 기업의 저탄소 사업전환과 설비투자에 필요한 신규 금융수요를 지원하는 등 기후금융 중심의 기업금융 경쟁력 확보 가능성을 검토했다. 대상기업 발굴부터 전환금융 식별·판단, 금융 실행 및 사후관리에 이르는 전반의 운용 노하우를 마련했다는 분석이다.
농협금융은 이 성과를 바탕으로 전환금융을 계열사 현업에 조기 적용해 실질적 결과로 연결하는 데 주력할 방침이다. 이를 위해 계열사별 사업계획과 핵심성과지표(KPI) 반영, 조직·인력 체계 정비, 본·지점 교육을 통한 전문역량 강화 등을 추진해 기업의 전환수요에 대응할 계획이다.
지주는 그룹 추진 방향 설정과 함께 관련 규정 및 업무 매뉴얼을 정비해 제도적 기반을 공유하고 계열사는 기업금융과 투자 등 각 분야 강점을 활용해 시너지 기반을 구축하기로 했다. 회의에서는 주요 계열사별 기후금융(녹색·전환금융 등) 추진계획을 공유하고 계열사 간 협업을 통한 사업 확대 방안도 검토했다.
임도곤 성장전략부문장은 "이번 프로젝트는 전환금융의 사업 가능성을 확인하고 농협금융의 추진 경험을 축적했다는 데 의의가 있다"며 "이를 계열사 업무에 조기 내재화하고 기업의 저탄소 전환을 지원하는 기후금융을 확대해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com