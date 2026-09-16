[ACLE] 전북, 홈에서 가시와 2-1 제압…'ACL2' 서울은 반둥에 0-1 패배

AI 핵심 요약beta
- 전북 현대가 16일 전주서 가시와를 2-1로 꺾었다.
- 전반 선제골을 내줬지만 티아고가 동점골을 넣었다.
- 교체 투입된 이탈로가 역전골로 승부를 뒤집었다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 전북 현대가 안방에서 가시와 레이솔(일본)을 상대로 역전승을 거두며 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 첫 경기를 승리로 장식했다.
전북은 16일 전주월드컵경기장에서 열린 가시와와의 2026-2027 ACLE 리그 스테이지 1차전 홈경기에서 티아고와 이탈로의 연속골에 힘입어 2-1로 이겼다.
전반 선제골을 내주고 끌려갔지만, 후반 시작 직후 티아고가 동점골을 터뜨렸고, 교체 투입된 이탈로가 역전골을 넣어 승부를 뒤집었다.
전북은 티아고를 최전방에 배치하고, 이승우와 이동준을 양쪽 측면에 세웠다. 김진규와 이영재, 감보아가 중원을 구성했고, 김태현과 김영빈, 조위제, 김태환이 포백을 맡았다. 골문은 송범근이 지켰다.
전북은 전반 30분 선제골을 허용했다. 유바 겐신이 경합 상황에서 공을 탈취한 뒤 단독 드리블을 시도했다. 이후 페널틱 박스 앞에서 낮게 깔아 찬 왼발 슈팅이 골문 왼쪽 구석에 꽂혔다.
전반을 0-1로 뒤진 전북은 후반 시작과 동시에 반격했다. 후반 3분 김태환이 오른쪽에서 높게 올린 크로스를 가시와 골키퍼와 수비수가 제대로 처리하지 못했고, 티아고가 빈틈을 놓치지 않고 헤더로 마무리해 1-1을 만들었다.
전북은 후반 10분 이영재의 강력한 왼발 중거리 슈팅이 오른쪽 골대를 맞고 나오며 역전 기회를 놓쳤다.
위기도 있었다. 후반 15분 가시와의 구보 도지로가 올린 크로스를 세가와 유스케가 골문 안으로 밀어 넣었지만, 비디오판독(VAR) 끝에 골이 취소되며 한숨 돌렸다.
전북은 후반 20분 이동준을 빼고 이탈로를 투입하며 변화를 줬고, 교체 카드는 4분 만에 적중했다. 후반 24분 왼쪽 측면에서 공을 잡은 이탈로가 빠른 드리블로 수비를 무너뜨린 뒤 페널티지역 부근에서 오른발 슈팅을 시도했다. 공은 오른쪽 골문 구석으로 빨려 들어가며 역전골이 됐다.
전북은 이후 모따와 도도, 맹성웅 등을 차례로 투입하며 리드를 지켰다. 경기 막판 교체 과정에서 김영빈이 먼저 빠진 뒤 박지수 투입이 지연되면서 잠시 수적 열세에 놓이는 혼선도 있었다. 하지만 추가시간까지 가시와의 공세를 막아냈다. 전북은 한 골 차 리드를 끝까지 지켜내며 ACLE 리그 스테이지 첫 경기에서 승점 3을 챙겼다.
한편, 서울은 16일 서울월드컵경기장에서 열린 페르십 반둥(인도네시아)과의 2026-2027 AFC 챔피언스리그2(ACL2) 조별리그 E조 1차전 홈경기에서 0-1로 패했다.
서울은 경기 시작 5분 만에 선제골을 허용했다. 반둥의 주장 마르크 클로크가 오른쪽에서 올린 코너킥을 공격에 가담한 수비수 훌리오 세사르가 골 지역 오른쪽에서 오른발로 방향을 바꿔 골망을 흔들었다.
반격에 나선 서울은 전반 37분 정현우의 헤더가 골키퍼를 넘어 골문으로 향했지만, 골라인을 지키던 상대 수비수가 머리로 걷어내며 동점 기회를 놓쳤다.
0-1로 전반을 마친 서울은 후반 들어 공세를 높이며 반둥의 골문을 두드렸지만 끝내 득점하지 못했다. 안방에서 승점을 얻지 못한 서울은 ACL2 조별리그를 패배로 시작했다.
football1229@newspim.com