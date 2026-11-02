[오늘의 정치일정] 11월 2일(월)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 1일 국회 본회의에서 2027년도 예산안 시정연설을 했다
- 여야 지도부는 1일 국회 본회의 시정연설에 참석했다
- 국방부 차관은 1일 국방드론본부 창설식에 참석했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
2027년도 예산안 대통령 시정연설
<외교부>
-장관
미국 출장(G20 외교장관회의)
-1차관
통상 업무
-2차관
15:00 실국장 회의
<통일부>
-장관
10:00 2027년도 예산안 시정연설 참석
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
11:00 국방드론본부 창설식
<국가보훈부>
-장관
10:00 예산안 시정연설
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표/한병도 원내대표
10:00 본회의 시정연설(국회 본회의장)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
08:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:00 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
10:00 본회의– 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설(국회 본회의장)
-정점식 원내대표
08:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:00 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
10:00 본회의– 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설(국회 본회의장)
11:00 유상범 의원 등 주최 <2026 평창고랭지 김장축제 국회 시식회 및 평창 농산물전>(국회 소통관 앞 광장)
14:00 박수민 의원 등 주최 <'사용자성 확대 이어 근로자 추정제 타당한가: 노란봉투법 시즌2' 토론회>(국회 의원회관 제1세미나실)
-임이자 정책위의장
08:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:00 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
10:00 본회의– 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설(국회 본회의장)
-정희용 사무총장
08:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
09:00 의원총회(국회 본관 예결위회의장)
10:00 본회의– 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설(국회 본회의장)
15:00 폰타나 이탈리아 하원의장, 조정식 국회의장 회담(국회 의장 접견실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00 최고위원회(본관 224호)
09:40 대통령 시정연설 사전환담(의장접견실)
10:00 본회의
-김준형 원내대표
09:00 최고위원회의(본관 224호)
10:00 본회의
14:00 유튜브 매불쇼 출연
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본청 170호)
-천하람 원내대표
업무 출장