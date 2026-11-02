[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 2일

AI 핵심 요약beta
- 국회가 1일 본회의에서 2027년도 예산안 시정연설을 진행했다
- 여야 지도부는 최고위원회의와 의원총회 등 일정을 소화했다
- 국회에서 디지털헬스케어·농지관리 등 정책 토론회가 열렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:40 시정연설 사전환담 / 의장접견실
10:00 본회의 - 시정연설 / 본회의장
14:00 2027년 예산안 토론회 격려사 / 의원회관 제1소회의실
15:00 폰타나 이탈리아 하원 의장 접견 / 의장접견실
◆본회의 및 위원회
10:00 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 정부의 시정연설 / 본회의장
11:00 재정경제기획위원회 조세소위원회 / 본관 431호
◆의원실 세미나
09:00 김재원 의원실 등, AI 시대, 미래를 여는 텍스트의 힘 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 전종덕 의원실 등, 디지털헬스케어법 정부대안 무엇이 문제인가 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 박상혁 의원실, 온라인 금융광고 신뢰 확보 / 의원회관 제8간담회의실
11:00 이연희 의원실 등, 브라질 룰라의 승리와 구조적 다수의 길 / 의원회관 제6간담회의실
13:30 송옥주 의원실, 현장 중심 농지관리 거버넌스를 위한 농협과 사회적 경제의 역할과 과제 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 김성회 의원실 등, 2026 디자인의 날 기념식 / 의원회관 제2소회의실
14:00 임미애 의원실, SECA 대책과 대한민국 화훼산업 중장기 발전을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 안상훈 의원실, 가업상속공제 제도 개편의 문제점과 올바른 재설계 방안 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 박수민 의원실 등, 사용자성 확대 이어 근로자 추정제 타당한가: 노란봉투법 시즌2 / 의원회관 제1세미나실
14:00 박민규 의원실 등, 코인 엔소더스, 더 이상 방치해서는 안된다: AI 시대 국내 디지털자산 시장 경쟁력 긴급 점검 및 제도 개선 방안 토론회 / 국회도서관 소회의실
15:00 김영호 의원실, 제34회 한반도평화통일포럼 / 국회박물관 국회체험관
18:00 이주희 의원실 등, 우주데이터센터포럼 3차 국회토론회 / 의원회관 대회의실
◆소통관 기자회견
10:40 민병덕 의원, [홈플러스 마트노조 기자회견]
11:00 최수진 의원, [의료정책 등 규탄성명 발표 기자회견]
11:20 이성권 의원, [현안 기자회견]
13:20 이성권 의원, [현안 기자회견]
14:20 임미애 의원, [현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표·한병도 원내대표
10:00 본회의(시정연설) / 본회의장
◆국민의힘
*장동혁 당대표
08:00 최고위원회의 / 본관 228호
09:00 의원총회 / 본관 예결위회의장
10:00 본회의 - 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설 / 본회의장
*정점식 원내대표
08:00 최고위원회의 / 본관 228호
09:00 의원총회 / 본관 예결위회의장
10:00 본회의 - 2027년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 시정연설 / 본회의장
11:00 유상범 의원 등 주최 / 소통관 앞 광장
14:00 박수민 의원 등 주최 <'사용자성 확대 이어 근로자 추정제 타당한가: 노란봉투법 시즌2' 토론회> / 의원회관 제1세미나실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 최고위원회 / 본관 224호
09:40 시정연설 사전환담 / 의장접견실
10:00 본회의
*김준형 원내대표
09:00 최고위원회의 / 본관 224호
10:00 본회의
14:00 유튜브 매불쇼 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 대회의실(본청 170호)
*천하람 원내대표
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