[ACLE] '밥신 결승골' 대전, 교토 1-0 제압…23년 만의 아시아 복귀전 승리

AI 핵심 요약beta
- 대전하나시티즌이 15일 ACLE 데뷔전서 교토를 1-0으로 꺾었다
- 밥신이 후반 33분 결승골을 터뜨리며 대전의 첫 승을 이끌었다
- 대전은 23년 만의 아시아 클럽대항전 복귀전서 승점 3을 챙겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 대전하나시티즌이 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 데뷔전을 승리로 장식했다. 23년 만에 나선 아시아 클럽대항전에서 밥신의 결승골로 첫 승을 신고했다.
대전은 15일 대전월드컵경기장에서 열린 교토 상가(일본)와의 2026-2027 ACLE 리그 스테이지 1차전 홈경기에서 1-0으로 승리했다.
지난 시즌 K리그1 준우승으로 창단 후 처음 ACLE 무대에 오른 대전은 첫 경기에서 승점 3을 챙겼다. 대전이 아시아 클럽대항전에 나선 것은 대전시티즌 시절 2001년 대한축구협회컵(현 코리아컵) 우승팀 자격으로 2002-2003시즌 AFC 챔피언스리그에 출전한 이후 23년 만이다.
경기 초반부터 대전이 주도권을 잡았다. 전반 11분 강윤성이 중앙선 부근에서 수비 뒤 공간으로 길게 연결한 공을 주민규가 잡아 골키퍼와 일대일 기회를 만들었다. 주민규의 오른발 슈팅은 골키퍼에게 막혔고, 흘러나온 공을 마사가 다시 슈팅했지만 수비에 걸렸다.
전반 43분에는 정재희가 오른쪽에서 올린 크로스를 루빅손이 발리슛으로 연결했지만 정확히 맞지 않았다. 이어진 마사의 헤더도 골문을 벗어났다.
전반을 0-0으로 마친 대전은 후반 초반 한 차례 골망을 흔들었지만 득점이 취소됐다. 후반 4분 강윤성이 오른쪽에서 올린 크로스를 루빅손이 페널티지역 중앙에서 잡아 오른발 슈팅으로 마무리했다. 그러나 비디오판독(VAR) 이후 루빅손의 핸드볼 반칙이 선언되면서 골이 인정되지 않았다.
대전은 이후에도 공격을 이어갔다. 후반 15분 루빅손의 컷백을 받은 정재희의 왼발 슈팅이 수비에 막혔고, 후반 23분에는 강윤성의 크로스를 마사가 헤더로 연결했지만 골대를 벗어났다.
대전 황선홍 감독은 주민규와 정재희를 빼고 디오고와 서진수를 투입하며 공격에 변화를 줬다.
기다리던 골은 후반 33분 터졌다. 교토 수비가 걷어낸 공을 페널티아크 부근에서 잡은 밥신이 오른발 슈팅을 날렸다. 공은 상대 수비에 맞고 굴절된 뒤 왼쪽 골대를 맞고 골문 안으로 들어갔다.
대전은 이후 엄원상과 김봉수까지 투입하며 추가골을 노렸고, 경기 막판 교토의 반격을 막아내며 한 골 차 승리를 지켰다.
이번 시즌 ACLE는 본선 참가팀이 24개 팀에서 32개 팀으로 늘어났다. 동·서아시아로 16개 팀씩 나뉘어 리그 스테이지에서 8경기씩 치른 후 각 상위 8개 팀이 16강 토너먼트에 진출한다.
한편 이날 경기장에는 한국 축구대표팀 임시 사령탑 로베르트 모레노 감독과 코칭스태프도 자리했다. 모레노 감독이 지난 13일 입국한 뒤 K리그 구단 경기를 현장에서 지켜본 것은 이번이 처음이다.
football1229@newspim.com