인천 영흥도 인근 해상서 낚시어선 화재 4명 연기 흡입… 22명 전원 구조

AI 핵심 요약beta
- 31일 인천 영흥도 해상에서 낚시어선에 불이 났다
- 해경이 승선원 22명을 전원 구조하고 화재를 진압했다
- 낚시객과 해경대원 4명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =31일 오전 인천 영흥도 인근 해상에서 낚시어선에 불이 나 낚시객 2명과 해경 구조대원 2명이 연기를 흡입, 병원으로 옮겨졌다.
인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 6시 51분쯤 인천시 옹진군 영흥도 남쪽 1.5km 해상에서 운항 중이던 9.77t급 낚시어선에서 불이 났다.
선박위치발신장치(V-PASS)를 통해 구조 신호를 접수한 해경은 경비함정과 연안구조정을 현장에 급파해 화재를 진압하고 낚시객 등 22명을 전원 구조했다.
구조 과정에서 낚시객 2명과 해양경찰관 2명이 연기를 흡입, 병원으로 이송됐으며 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
해경은 나머지 승선원들은 인근 선박에 옮겨 태워 진두항으로 이송하고 불이 난 낚시어선은 민간 선박을 동원해 예인했다.
해경은 선내 객실에서 불꽃과 연기가 발생했다는 목격자 진술 등을 토대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
인천해경 관계자는 "선박위치발신장치의 SOS 알람을 통해 사고 상황을 신속하게 인지하고 대응할 수 있었다"며 "어선 종사자들은 출항 전 안전 점검을 철저히 해달라"고 말했다.
hjk01@newspim.com