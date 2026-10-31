단풍 나들이 차량 몰려 전국 592만대 이동 예상…서울→부산 6시간 10분

AI 핵심 요약beta
- 한국도로공사는 31일 단풍 나들이로 고속도로 교통량이 592만대라 예상했다.
- 영동고속도로와 중부고속도로를 중심으로 지방 방향 혼잡이 오전 절정에 달할 전망이다.
- 서울 방향 정체는 오후 5~6시 가장 심해진 뒤 오후 9~10시께 해소될 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 10월 마지막 토요일인 31일 단풍 나들이 차량이 몰리면서 전국 주요 고속도로가 혼잡할 것으로 예상된다.
31일 한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 592만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 46만대, 지방에서 수도권으로 48만대가 이동할 것으로 전망됐다.
단풍이 절정에 접어들면서 나들이 차량이 늘어나 교통량은 지난주 토요일보다 증가할 것으로 예상된다. 특히 영동권으로 향하는 차량이 몰리면서 영동고속도로와 중부고속도로를 중심으로 혼잡이 빚어질 전망이다.
지방 방향 정체는 오전 6~7시께 시작돼 오전 10~11시 절정에 달한 뒤 오후 7~8시께 해소될 전망이다. 서울 방향은 오전 8~9시께 정체가 시작돼 오후 5~6시 가장 심해진 뒤 오후 9~10시께 해소될 것으로 예상된다.
이날 오전 10시 기준 경부고속도로 서울 방향은 달래내 부근~반포 9㎞, 기흥동탄~수원 6㎞, 양산~양산분기점 2㎞ 구간에서 차량 증가로 정체가 빚어지고 있다.
부산 방향은 망향휴게소~천안호두휴게소 23㎞, 남이분기점~청주분기점 3㎞, 대전터널~비룡분기점 2㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다.
오늘 오전 10시 요금소 출발 기준 서울에서 지방 주요 도시까지 예상 소요 시간은 부산 6시간 10분, 울산 5시간 50분, 대구 5시간 10분, 목포 4시간 30분, 광주 4시간, 강릉 3시간 50분, 대전 2시간 40분이다.
지방 주요 도시에서 서울까지는 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 대구 3시간 30분, 목포 4시간, 광주 3시간 50분, 강릉 2시간 40분, 대전 3시간이 소요될 것으로 예상된다.
heoneykim@newspim.com