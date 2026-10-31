샘 올트먼 만난 삼성 사장단...AI 시대 경영전략 찾았다

AI 핵심 요약beta
- 삼성은 31일 샘 올트먼을 초청해 사장단 간담회를 개최했다
- 삼성 사장단은 AI 발전과 경영 전략, 사업 기회를 논의했다
- 삼성은 2027년 2월까지 전 임직원 AI 교육을 완료할 계획이다
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'AI가 바꿀 10년' 주제로 간담회 개최
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 삼성이 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)를 초청해 주요 관계사 사장단과 인공지능(AI) 시대의 경영 전략을 모색했다.
삼성은 31일 경기 용인 삼성인력개발원에서 '샘 올트먼 오픈AI CEO 초청 간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 삼성전자 등 전자·금융·바이오 관계사 사장단 50여명이 참석했다.
간담회는 'AI가 바꿀 다음 10년, 기업의 선택'을 주제로 진행됐다. 참석자들은 AI 기술의 발전 방향과 새로운 시장 및 사업 기회를 살펴보고, AI가 기업의 의사결정과 조직 운영에 미칠 영향 등을 논의했다.
이번 간담회는 삼성이 추진하는 전사적 AX를 위한 사장단 교육의 일환이다. 삼성 사장단은 간담회에 앞서 생성형 AI를 활용해 경영 자료를 정리하고 의사결정에 활용하는 실습 교육도 받았다.
삼성은 지난 6월부터 연구개발(R&D)과 생산, 마케팅, 지원 업무 등 전 분야에 AI를 도입하는 작업을 추진하고 있다. 현재까지 약 2300명의 임원을 대상으로 AI 교육을 실시했으며, 교육 범위를 일반 직원까지 확대하고 있다. 오는 2027년 2월까지 전 임직원에 대한 AI 교육을 완료한다는 목표다.
삼성 관계자는 "관계사별 AI 전담조직을 구축하고 외부 생성형 AI 서비스의 업무 활용도 확대하고 있다"며 "AX 추진 성과를 지속 점검하고 실행 과제를 구체화해 AI 중심의 경영 체계를 정착시켜 나갈 계획"이라고 말했다.
한편 삼성과 오픈AI는 AI 인프라 분야에서도 협력을 이어가고 있다. 삼성전자는 지난해 10월 오픈AI와 글로벌 AI 인프라 구축을 위한 협력 의향서(LOI)를 체결하고 '스타게이트' 프로젝트에 필요한 메모리 반도체 공급을 추진하고 있다.
삼성SDS는 AI 데이터센터 구축과 기업용 AI 서비스 분야에서, 삼성물산과 삼성중공업은 해상 부유식 데이터센터 개발 분야에서 협력하기로 했다. 지난 7월에는 이재용 삼성전자 회장이 미국 샌프란시스코 오픈AI 본사를 방문한 바 있다.
heoneykim@newspim.com