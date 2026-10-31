전국 소비축제 '코그페' 안동서 개막...내수·지역경제 살리기 나선다

AI 핵심 요약beta
- 중소벤처기업부가 31일 안동에서 제2회 코리아 그랜드 페스티벌을 개막했다
- 전국 약 4만개사가 참여해 11월 15일까지 소비 할인행사를 진행한다
- 공연 관람객에게 상품권을 환급하고 지역 상권 연계 행사도 운영한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 15일까지 전국 소비축제
개막식 주변 5개 상권 할인행사
송가인·이찬원 상생콘서트
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 전국 약 4만개사가 참여하는 소비축제 '제2회 코리아 그랜드 페스티벌(코그페)'이 경북 안동에서 공식 개막했다. 상생콘서트 관람객에게 안동사랑상품권을 환급하는 등 공연·관광 수요를 지역상권 소비로 연결한다.
중소벤처기업부는 31일 오후 5시 경북 안동시 옛 안동역 일원에서 한성숙 국무총리와 이소영 중기부 장관, 지역주민·관광객 등 2000여 명이 참석한 가운데 개막식을 열었다고 밝혔다.
코그페는 내수 활성화를 위해 부처별 소비 행사를 통합한 국가 단위 소비축제다. 올해는 10월 29일부터 11월 15일까지 18일간 진행되며, 10개 부처와 약 4만개사가 참여한다.
개막식 상생콘서트의 티켓 구매 영수증을 제시하면 2만원 상당의 안동사랑상품권을 환급받을 수 있다. 공연 방문객의 소비가 인근 상권과 소상공인 매출로 이어지도록 마련한 혜택이다.
옛 안동역 인근 음식의거리와 중앙문화의거리, 남서상점가, 안동구시장, 안동중앙신시장 등 5개 상권에서는 할인행사와 이벤트를 운영한다. 안동구시장 찜닭축제를 비롯해 중앙신시장과 용상시장 등에서도 야시장과 먹거리·체험 행사를 진행한다.
개막식에 이어 열리는 상생콘서트에는 송가인과 이찬원 등이 출연한다. 개막식과 안동 주요 관광지를 연계한 팔도관광열차도 운행해 관광객의 지역 방문과 상권 이용을 유도했다.
행사 기간 전국 온·오프라인 유통채널에서는 할인행사를 진행한다. 지역사랑상품권 추가 할인과 11월 2~6일 디지털 온누리상품권 할인율 상향, 상생소비복권 등 소비 혜택도 제공한다.
중기부는 코그페를 외국인 관광객도 즐기고 해외에서도 경험할 수 있는 축제로 발전시킬 방침이다. 관계 부처와 협력해 행사 종료까지 국무위원들의 지역 현장 방문도 이어갈 계획이다.
이소영 장관은 개회사에서 "지난해 산불로 피해를 입으신 안동시민들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "오늘 안동에서 시작하는 코그페가 지역 경제에 활력을 불어넣고 힘차게 도약하는 데 보탬이 되길 바란다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com