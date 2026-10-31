李대통령, 야당 해외순방 비판에 "돼지 눈에는 돼지만 보여"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 31일 잦은 해외 순방 비판에 반박했다
- 해외 순방은 관광 아닌 고강도 외교 활동이라고 강조했다
- 야권은 순방 횟수와 김혜경 여사 동행을 문제 삼았다
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"코피 터지는 해외순방…놀러 가는 것처럼 보이나"
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 이재명 대통령이 해외 순방이 잦다는 야당의 비판에 대해 "부처 눈에는 부처만 보이고 돼지 눈에는 돼지만 보인다고, 사람은 아는 만큼만 보이는 법"이라고 반박했다.
이 대통령은 31일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 대통령의 해외 순방은 단순 관광이 아닌 해외 정상과의 외교 활동이라는 주장이 담긴 게시물을 공유하며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "하는 일도 준비도 없이 사진 찍고 생색이나 내며 널널하게 음주, 쇼핑, 관광이나 즐기는 것을 대통령 해외 순방으로 아는 사람 입장에서는 관광, 쇼핑, 음주 가무는커녕 높은 강도의 사전 준비, 장시간 비행과 한나절도 빼지 않는 빽빽한 공식 업무 일정, 높은 업무 강도로 수시로 링거 주사를 맞으며 코피가 터지는 해외 순방조차도 놀러 가는 것처럼 보일 수 있다"고 말했다.
이어 "전현직 대통령의 해외 순방 일정과 업무 강도, 그 결과로서 순방 성과의 차이는 함께 경험하는 동행 기자단이 더 잘 알 것"이라고 강조했다.
앞서 국민의힘 등 야권은 이 대통령의 해외 순방 횟수와 김혜경 여사의 순방 동행 등을 문제 삼았다.
이에 위성락 국가안보실장은 전날 청와대에서 기자간담회를 열고 "우리나라의 국제적인 위상이 많이 올라갔기 때문에 우리 정상이 연중에 가야만 되는 다자적인 계기가 여러 개 있다"고 설명한 바 있다.
heoneykim@newspim.com