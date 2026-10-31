이번주 국내 주요 금융일정(11.2~11.6)

AI 핵심 요약beta
- 금융위·금감원이 2일 생산적 금융 대전환 회의를 개최했다
- 금융당국이 청년 자동차보험 가입 절차 개선 방안을 발표했다
- 한은이 4일 외환보유액을 발표하고 5일 국제수지를 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 2일(월)
이억원 금융위원장, 생산적 금융 대전환 회의(14시)
금융위·금감원 "생산적 금융의 온기를 지방과 중소기업까지 이어갑니다"(14시)
금감원 "사회초년생 청년 운전자가 자동차보험 할인혜택을 쉽게 받을 수 있도록 가입 절차를 개선합니다"(12시)
한국은행 부총재, 화폐기획전 개막식(14시)
한국은행, 한국은행-유네스코한국위원회 공동주관 화폐기획전 개최(15시)
11월 3일(화)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위·금감원, 코너스톤투자자 제도 등 도입 관련 자본시장법 시행령 개정안 국무회의 의결(배포시)
이찬진 금감원장, 주례 임원회의(10시·비공개)
이찬진 금감원장, 제1회 퇴직연금 오래오래 캠페인 출범식(16시)
금감원, 제1회 퇴직연금 오래오래 캠페인 개최(16시)
11월 4일(수)
이억원 금융위원장, 국회 예결위 종합정책질의(10시)
이억원 금융위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위·금감원, 계리가정보고서 도입 등 보험업감독규정 개정안 금융위 의결(배포시)
이찬진 금감원장, 금융위 정례회의(14시)
금감원, 베트남·인도네시아 보험감독당국 초청 세미나 개최(9시30분)
한국은행 부총재, 금융위 정례회의(14시)
한국은행, 2026년 10월말 외환보유액(06시)
11월 5일(목)
이억원 금융위원장, 침해위협 대응 대책 간담회(9시)
이억원 금융위원장, 국회 예결위 종합정책질의(10시)
이억원 금융위원장, 정무위 전체회의(14시)
금융위·금감원, 최근 침해사고 대응을 위한 全금융권 대책 회의(9시)
금감원 "포용금융, 이제 차주의 체감성과도 살펴보겠습니다"(14시)
한국은행, 2026년 9월 국제수지(잠정)(8시)
한국은행, 신현송 총재 BIS 총재회의 참석(12시)
11월 6일(금)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
금융위 부위원장, 주간업무회의(10시)
이찬진 금감원장, 2026 퇴직연금사업자 간담회(16시40분)
금감원·고용부, 퇴직연금사업자 간담회(18시)
신현송 한국은행 총재, BIS 총재회의 출장(스위스 바젤·11월 6~11일)
ssup825@newspim.com