한미일 외교장관 "北 완전한 비핵화 의지 재확인"

AI 핵심 요약beta
- 한미일 외교장관은 30일 북한의 완전한 비핵화 의지를 재확인했다
- 3국은 유엔 안보리 결의 이행과 북한 핵·미사일 자금 차단을 다짐했다
- 3국 장관은 태평양 북극 해양협력과 경제파트너십 협력각서를 체결했다
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'한미일 북극·태평양 파트너십' 출범
[서울=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국·미국·일본 3국 외교장관이 30일(현지시간) 북한의 완전한 비핵화에 대한 의지를 재확인했다.
미국 국무부에 따르면, 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날 미국 조지아주 애틀랜타에서 3자 회담을 갖고 이같이 뜻을 모았다.
3국 외교장관은 또 태평양 북극 해역(Pacific Arctic)에서의 해양 협력과 경제 파트너십을 모색하기 위한 협력각서에도 서명했다.
한미일 외교장관이 한자리에 모인 것은 지난 9월 21일 뉴욕 유엔총회 이후 약 40일 만으로, 올해 들어 네 번째다.
루비오 장관은 서명 직후 자신의 X(옛 트위터)에 "태평양 북극을 수호하는 것은 우리가 일본, 대한민국과 공유하는 우선순위"라고 밝혔다.
3국 장관은 이날 회담에서 북한의 완전한 비핵화와 유엔 안전보장이사회 결의의 완전한 이행에 대한 단호한 의지를 재확인했다.
특히 북한의 핵·탄도미사일 프로그램 자금 지원 금지도 포함됐다. 3국은 북한의 제재 위반·회피 행위를 밝혀낸 다국적제재모니터링팀(MSMT)의 활동도 높이 평가했다.
dream@newspim.com