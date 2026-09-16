제주 드림타워 뷔페 '그랜드 키친' 새 단장…K푸드 강화

AI 핵심 요약beta
- 롯데관광개발이 16일 제주 드림타워 그랜드 키친을 K푸드 뷔페로 새단장했다.
- 외국인 투숙객 80% 이상에 맞춰 한식과 제주 향토음식을 강화했다.
- 흑돼지·한우·해산물·디저트 등 프리미엄 메뉴를 대폭 늘렸다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데관광개발이 운영하는 제주 드림타워 복합리조트가 뷔페 레스토랑을 새 단장하고 글로벌 관광객을 겨냥한 K푸드 콘텐츠 강화에 나섰다.
롯데관광개발은 그랜드 하얏트 제주의 뷔페 '그랜드 키친'을 한식과 제주 향토음식 중심의 프리미엄 뷔페로 전면 개편해 문을 열었다고 16일 밝혔다. 외국인 투숙객 비중이 80%를 넘어선 점을 고려해 해외 관광객이 한자리에서 다양한 한식을 경험하도록 메뉴를 재구성했다.
대표 메뉴는 제주 흑돼지 삼겹살 짚불구이와 1등급 이상 한우 채끝구이, 특제 소스를 활용한 LA갈비, 돔베고기 등이다. 제주 은갈치구이와 대게, 간장·양념게장, 전복회, 회덮밥 등 해산물 요리도 강화했다. 전과 순대, 후라이드치킨 등 해외에서 인지도가 높은 K푸드도 함께 선보인다.
라이브 키친에서는 셰프가 민물장어를 즉석에서 구워 제공한다. 디저트 메뉴에는 전통 약과를 비롯해 제주 당근 케이크와 한라봉 스콘 등을 추가했다.
주방은 마카오 윈 팰리스 복합리조트 출신인 김영민 총괄셰프가 이끈다. 30여 명의 조리 인력이 한식과 그릴, 해산물 등 7개 스테이션을 운영한다. 이용 가격은 성인 기준 조식 6만원, 점심 7만5000원, 저녁 11만9000원이다. 만 5세 이하 어린이는 무료로 입장할 수 있다.
nrd@newspim.com