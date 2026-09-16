한미사이언스 '아데시', KESTA 팝업 참가…신제품 3종 출시

AI 핵심 요약beta
- 한미사이언스 아데시가 16일 KESTA와 팝업에 참가했다.
- 김포현대아울렛서 신제품 3종을 온·오프라인 동시 출시했다.
- 체험·할인·기부 행사로 소비자 접점 확대에 나섰다.
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리프팅 세럼·앰플·넥앤아이크림 선봬
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스의 더마 코스메틱 브랜드 '아데시(ADESII)'가 K-브랜드 글로벌 플랫폼 KESTA와 손잡고 오프라인 소비자 접점 확대에 나선다.
한미사이언스는 아데시가 지난 10일부터 오는 22일까지 김포현대프리미엄아울렛에서 열리는 'KESTA K-BRAND 팝업'에 참가한다고 16일 밝혔다.
KESTA는 오프라인 팝업 공간과 콘텐츠, 커머스, 해외 유통 네트워크를 연계해 국내 브랜드의 해외 시장 진출을 지원하는 플랫폼이다. 이번 행사에는 뷰티와 향수, 라이프스타일 등 분야의 국내 브랜드 36개가 참여한다.
아데시는 이번 팝업을 통해 튜브형 신제품인 'PLA 리프팅 세럼', '피토 글로우 앰플', '펩타이드 넥앤 아이크림' 등 3종을 온·오프라인 채널에서 동시에 출시한다. 행사 기간 제품 체험과 현장 구매도 가능하다.
행사장에서는 할인 프로모션과 포토존, 스탬프 미션 등 프로그램을 운영한다. 유튜브 예능 채널 '의적단'과 협업해 제품 판매 수익금 일부를 기부하는 행사도 진행할 예정이다.
아데시는 한미사이언스가 지난 5월 선보인 더마 코스메틱 브랜드다. 한미사이언스가 개발한 복합 원료 'H-EGTI'를 기반으로 한 제품군을 판매하고 있다.
한미사이언스는 이번 신제품 3종을 시작으로 피부 고민에 따른 후속 제품을 순차적으로 출시하고 온·오프라인 유통 채널을 확대할 계획이다.
아데시 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 더 많은 소비자가 제품과 브랜드를 직접 경험할 수 있을 것"이라며 "온·오프라인 활동을 통해 소비자 접점을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com