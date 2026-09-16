李대통령, 중앙亞 5개국 정상회의 "실크로드 정신 절실…앞으로 30년 준비"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 16일 한·중앙아 정상회의를 열었다고 말했다.
- 이 대통령은 중앙아 5개국과 30년 미래 협력을 당부했다.
- 정상들은 핵심광물·투자 협력 담은 서울선언 채택을 논의했다.
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"교역·투자·산업·인프라·교육·문화
협력과 신뢰 관계…무한한 기회"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 16일 중앙아시아 5개국 정상들과 만나 향후 30년 미래를 함께 준비하자고 당부했다.
이 대통령은 이날 서울의 한 호텔에서 처음으로 열린 1차 한-중앙아시아 정상회의 개회사에서 이같이 말했다.
이번 정상회의에는 우즈베키스탄과 투르크메니스탄, 카자흐스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄 정상이 참석했다.
◆李대통령 "교역·투자·산업·인프라·교육·문화 협력과 신뢰 관계"
이 대통령은 "한국과 중앙아시아 5개국 정상이 처음 한자리에 모인 뜻깊은 날, 함께 새로운 미래의 비전을 논의할 수 있어 참으로 기쁜 마음"이라고 했다.
이 대통령은 "오늘날 세계는 공급망과 에너지, 시장과 기술에 이르기까지 경제와 안보가 긴밀히 연결되는 대전환의 시대를 맞이하고 있다"며 "동과 서의 사람, 기술, 문화를 하나로 연결했던 중앙아시아의 실크로드 정신이 어느 때보다 절실하다"고 강조했다.
이 대통령은 "90여 년 전, 우리 고려인 동포들은 중앙아시아에 뿌리내리며 한국과 중앙아시아를 연결하는 든든한 가교 역할을 해왔다"며 "오랜 역사적 인연을 바탕으로 한국과 중앙아시아 5개국은 교역과 투자, 산업과 인프라, 교육과 문화에 걸친 폭넓은 협력과 신뢰의 관계를 만들어왔다"고 했다.
특히 이 대통령은 "이제 지난 30여 년간 쌓아온 협력의 토대 위에서 앞으로의 30년을 함께 준비해야 한다"며 "대한민국과 중앙아시아가 가진 각각의 강점은 각자의 과제를 함께 해결할 무한한 기회를 선사할 것"이라고 기대했다.
이 대통령은 "무엇보다 우리의 협력이 개별 국가를 넘어 지역 차원으로 확장될 때 공동 번영의 미래를 더욱 앞당길 수 있을 것이라 확신한다"며 "오늘 우리의 만남이 새로운 도약을 이끌 중요한 이정표가 될 수 있기를 기대하며 대한민국에 오신 것을 환영한다"고 말했다.
이 대통령은 이날 중앙아시아 5개국 정상과 핵심광물 공급망 협력 방안을 논의하고 중장기 협력 비전을 담은 서울선언을 채택할 예정이다.
정상회의에 이어 이 대통령은 중앙아시아 5개국 정상과 정부, 기업 관계자 500여 명이 모여 투자를 비롯한 경제 협력을 논의하는 비즈니스 서밋에도 참석한다.
pcjay@newspim.com