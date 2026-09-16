동아오츠카, 울진서 해양쓰레기 수거…'블루 CPR' 확대

AI 핵심 요약beta
- 동아오츠카가 16일 울진서 연안정화활동을 했다
- 울진해경 등 8개 기관 120여명이 쓰레기를 수거했다
- 블루 CPR로 해양환경 보호와 ESG를 강화했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =동아오츠카는 제26회 국제연안정화의 날을 맞아 16일 경북 울진군 기성망양해수욕장 일대에서 민·관 합동 연안정화 활동을 벌였다고 밝혔다.
이번 활동에는 동아오츠카와 울진해양경찰서, 울진군, 제121여단, 한울원자력본부, 해양자율방제대 등 8개 기관·기업·단체 관계자 120여 명이 참여했다. 참가자들은 해안가에 방치된 폐플라스틱과 생활쓰레기 등을 수거하며 해양환경 보호의 중요성을 알렸다.
정화 활동은 동아오츠카의 사회공헌 프로그램인 '블루(Blue) CPR'의 하나로 진행됐다. 블루 CPR은 폐기물 수거와 환경 회복 활동을 통해 지속 가능한 해양 생태계를 조성하는 프로젝트다. 음료 제조업과 밀접한 수자원을 보호하고 ESG 기반 사회공헌 활동을 강화한다는 취지다.
동아오츠카는 지난해부터 동해해경 및 지역 기관과 연안 정화 활동을 이어오고 있다. 지난 5월에는 강릉 주문진항에서 31개 기관·단체와 함께 해양쓰레기 약 5t을 수거했다.
박철호 동아오츠카 대표이사(사장)는 "국제연안정화의 날을 맞아 울진해양경찰서를 비롯한 여러 기관·단체와 함께 깨끗한 바다를 만드는 활동에 동참할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 '블루 CPR'을 통해 해양환경 정화활동을 지속하고 깨끗한 바다를 위한 실천 문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
nrd@newspim.com