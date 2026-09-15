전남광주 첫 조직개편안, 의회 상임위 통과…18일 본회의 의결

AI 핵심 요약beta
- 전남광주특별시의회 기재위가 15일 첫 조직개편안을 가결했다.
- 3개 청사 기능 재배치와 신산업 지원 강화가 반영됐다.
- 조직개편안은 18일 본회의 최종 처리를 앞뒀다.
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3청사 기능 보강·1급 실장 신설 추후 검토
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 첫 조직개편안이 의회 상임위원회 재심사에서 통과됐다.
전남광주특별시의회 기획재정위원회는 15일 행정기구 설치 조례 전부개정조례안과 공무원 정원 조례 일부개정조례안을 재심사해 가결했다고 밝혔다.
조직개편안은 오는 18일 본회의에서 최종 처리될 예정이다.
이번 수정안에는 기획재정위가 앞서 제시한 요구사항 30건 가운데 15건이 반영됐다. 나머지 15건은 조직진단 등을 거쳐 추후 검토하기로 했다.
대표적인 수정 내용은 3개 청사의 기능 재배치다.
광주청사 시민안전실 산하 하천관리과를 무안청사 균형발전실로 옮겼다. 전남권 하천이 556곳인 데 비해 광주는 31곳에 그쳐 업무 특성을 고려한 기능 재배치가 필요하다는 의회의 지적을 반영한 것이다.
전남권 문화유산과 사찰 등의 관리 기능을 강화하기 위해 동부청사 산업경제부시장 직속으로 종무실도 신설한다.
광주청사에는 소상공인팀과 반도체도시정주팀, 반도체소부장팀 등 팀 단위 직제를 새로 두고 신산업 지원 기능을 보강했다.
기재위가 요구한 국가직 부시장의 무안청사 배치와 동부청사 1급 상당 실장 배치, 체육시설과 신설 등 15건은 이번 조직개편에 포함하지 않고 향후 조직진단을 통해 재검토하기로 했다.
이와 함께 기재위는 조직개편 이후 행정안전부에 1급 실장 직위 신설을 적극 요구하고 동부청사 산업경제부시장 산하 실장과 균형발전부시장 산하 농수축산 실장 직위를 마련하는 방안도 추진할 것을 주문했다.
'1의원 1정책지원관' 제도 이행을 위한 예산·인력 확보 노력도 요구사항에 포함됐다.
조직개편 과정에서는 3개 청사에 기획·인사·예산·조직 등 핵심 기능이 분산되면서 통합행정의 컨트롤타워가 제대로 작동할 수 있도록 역할과 책임을 명확히 해야 한다는 지적도 나왔다.
특히 예산 총괄 부서가 무안청사에 배치된 가운데 기존 광주시의 채무관리 등 광주청사 관련 현안에 대한 책임과 업무 연계가 명확해야 한다는 주문도 제기됐다.
통합특별시 출범 과정에서 공무원의 종전 근무지를 보장한 특별법 규정도 조직개편의 한계로 꼽힌다. 전남과 광주 공무원의 인사교류가 제한되면서 3개 청사에 유사 기능이 중복 배치되는 문제가 발생할 수 있기 때문이다.
조직개편안은 4실·8본부·28국, 148개 과·담당관 규모의 조직을 광주·무안·동부청사에 배치하는 내용을 담고 있다.
행정문화·균형발전·시민주권·산업경제 등 4명의 부시장을 두며 광주청사에는 국가직 행정문화부시장, 무안청사에는 지방직 균형발전부시장과 시민주권부시장, 동부청사에는 국가직 산업경제부시장을 배치한다.
공무원 정원도 기존보다 54명 늘어난 1만 1178명으로 조정된다.
전남광주시 출범 이후 첫 조직개편안이 상임위 문턱을 넘으면서 최종 관문은 본회의로 넘어갔다.
다만 3개 청사의 기능 분담과 인사·조직 운영의 효율성, 종전근무지 보장에 따른 인력 운용 문제 등은 향후 통합행정의 주요 과제로 남게 됐다.
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